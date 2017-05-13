Біля Волновахи бойовики вели вогонь із забороненої артилерії

Терористи сьогодні вночі застосували при обстрілі артилерію калібром 152 мм, що є грубим порушенням мінських угод, відзначили в СЦКК

Фото: скріншот відео





"Сьогодні вночі, близько 01:35, НВФ ОРДО здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Волноваха із застосуванням 15 снарядів артилерії калібром 152 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей в частині застосування забороненого озброєння. На щастя, загиблих і поранених серед мирного населення немає" , - йдеться в повідомленні.



Також в п'ятницю, 12 травня, російсько-терористичні війська вели вогонь в напрямку Мар'їнки і Красногорівки з 82-мм міномета. В результаті обстрілу зруйновано будинок, одна міна розірвалася у дворі іншого будинку. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає.



Крім того, вчора близько 11:30 бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Чермалик, в результаті чого



"Такі злочинні дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення мінських домовленостей і цілеспрямованих діях щодо подальшого загострення конфлікту, і небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - підкреслили в СЦКК.



12 травня троє військовослужбовців ЗСУ



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Бойовики гібридної армії РФ в ніч на суботу, 13 травня, здійснили обстріл в напрямку Волновахи Донецької області з 152-мм артилерії, застосування якої заборонено мінських угодами. Про це йдеться в повідомленні Спільного центру з контролю і координації, опублікованому прес-центром штабу АТО в Facebook "Сьогодні вночі, близько 01:35, НВФ ОРДО здійснили обстріл в напрямку населеного пункту Волноваха із застосуванням 15 снарядів артилерії калібром 152 мм, що є грубим порушенням мінських домовленостей в частині застосування забороненого озброєння. На щастя, загиблих і поранених серед мирного населення немає" , - йдеться в повідомленні.Також в п'ятницю, 12 травня, російсько-терористичні війська вели вогонь в напрямку Мар'їнки і Красногорівки з 82-мм міномета. В результаті обстрілу зруйновано будинок, одна міна розірвалася у дворі іншого будинку. За попередньою інформацією, жертв серед цивільних немає.Крім того, вчора близько 11:30 бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Чермалик, в результаті чого поранення отримала місцева мешканка - її госпіталізували з діагнозом вогнепальне поранення лівої гомілки."Такі злочинні дії незаконних збройних формувань ОРДЛО свідчать про грубі порушення мінських домовленостей і цілеспрямованих діях щодо подальшого загострення конфлікту, і небажання дотримуватися режиму припинення вогню", - підкреслили в СЦКК.12 травня троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення внаслідок обстрілу з боку підконтрольних Росії бандформувань. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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