Бойовики з боку Донецька частково зайняли сіру зону - штаб
16.05.2017 13:09
Українські десантники відбили атаку проросійських терористів в Пісках, відзначили в штабі АТО; противник пробує закріпитися на захопленій території
Скріншот з відеозапису
Бойовики гібридної російської армії частково зайняли нові позиції в сірій зоні на лінії бойового зіткнення поблизу Пісок, однак десантники зірвали спробу окупантів просунутися далі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Російські окупаційні війська продовжують нехтувати мінськими домовленостями. Нещодавно українські десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед", - відзначили в прес-центрі.
Бойовики спочатку відкрили вогонь зі стрілецької зброї, потім почала працювати їх артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ.
"Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Увійшовши в сіру зону, ворожі підрозділи відчули опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - сказали в прес-центрі.
Зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції.
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ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
"Російські окупаційні війська продовжують нехтувати мінськими домовленостями. Нещодавно українські десантники зірвали чергову їхню спробу просунутися вперед", - відзначили в прес-центрі.
Бойовики спочатку відкрили вогонь зі стрілецької зброї, потім почала працювати їх артилерія, під прикриттям якої терористи пішли в наступ.
"Наші десантники були готові до цього і відкрили вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів. Увійшовши в сіру зону, ворожі підрозділи відчули опір і зупинилися - чергова загарбницька атака була припинена", - сказали в прес-центрі.
Зараз бойовики активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції.
Читайте також: Бійці АТО врятували контуженого військового: відео
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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