Флагман ВМС Сагайдачний зламався відразу після ремонту

Військова прокуратура вимагає стягнути з ремонтного підприємства 668 тис грн штрафу за неусунення дефектів двигуна протягом узгодженого терміну

Військова прокуратура вимагає через суд стягнути 668 тисяч гривень штрафу з підприємства-підрядника за неусунення поломки двигуна флагмана українських ВМС фрегата Гетьман Сагайдачний, що сталася відразу після попереднього ремонту. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури."Військовою прокуратурою Південного регіону виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата Військово-Морських Сил ЗСУ Гетьман Сагайдачний незабаром після його ремонту, проведеного на виконання державного оборонного замовлення", - йдеться в повідомленні.Як відзначили в ГПУ, незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник не усунуло дефекти двигуна по гарантії протягом узгодженого терміну."З огляду на можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ і з метою усунення порушень закону, військова прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн. Зараз судовий розгляд триває", - підкреслили у відомстві.Читайте також: Кораблі флоту отримають ремонтну базу повного циклу - глава ВМС Побудований в Керчі фрегат Гетьман Сагайдачний (проект 11351 Нерей) був спущений на воду в 1992 році, в складі ВМС - з 1993-го.27 лютого 2017 командувач Військово-Морськими Силами Ігор Воронченко заявив , що Україна розглядає можливість придбання військових кораблів, які виводяться з активного складу флоту деяких країн Заходу.

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