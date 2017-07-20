У Донбасі загинули дев'ять українських військових - Міноборони

У Міноборони заявили, що це найбільші втрати за два останніх місяці

Фото: EPA





"Це найбільші втрати за останні два місяці", - сказав



За його словами, четверо бійців загинули і троє отримали поранення за минулу добу, четверо загинули сьогодні вранці і двоє отримали поранення в Красногорівці, один український військовий загинув в Новгородському.



"Після 4:00 ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, 122-мм ствольної артилерії і танків і установки Град-П в районі Красногорівки", - підкреслив Лисенко.



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ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



У Донбасі загинули дев'ять українських військових, п'ятеро отримали поранення з 19 липня по 20 липня по станом на 11:00. Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко."Це найбільші втрати за останні два місяці", - сказав LIGA.net Лисенко.За його словами, четверо бійців загинули і троє отримали поранення за минулу добу, четверо загинули сьогодні вранці і двоє отримали поранення в Красногорівці, один український військовий загинув в Новгородському."Після 4:00 ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, 122-мм ствольної артилерії і танків і установки Град-П в районі Красногорівки", - підкреслив Лисенко.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





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