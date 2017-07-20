Штаб: один український військовий потрапив в полон до бойовиків

У Донбасі сьогодні один український військовий потрапив в полон до бойовиків.





Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"19 липня четверо військовослужбовців ЗСУ загинули: один військовий - від кулі ворожого снайпера, троє під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення", - відзначили в прес-центрі штабу АТО.





За поточну добу, за станом на 20 липня 2017 року на 16:00 в результаті активізації дій бойовиків, в тому числі масованого обстрілу позицій ЗСУ, загинули четверо бійців АТО, один потрапив в полон.

Семеро військових отримали поранення.



