Штаб: один український військовий потрапив в полон до бойовиків
20.07.2017 17:10
При обстрілі позицій ЗСУ сьогодні загинули четверо бійців АТО, семеро отримали поранення
У Донбасі сьогодні один український військовий потрапив в полон до бойовиків. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"19 липня четверо військовослужбовців ЗСУ загинули: один військовий - від кулі ворожого снайпера, троє під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення", - відзначили в прес-центрі штабу АТО.
За поточну добу, за станом на 20 липня 2017 року на 16:00 в результаті активізації дій бойовиків, в тому числі масованого обстрілу позицій ЗСУ, загинули четверо бійців АТО, один потрапив в полон. Семеро військових отримали поранення.
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"19 липня четверо військовослужбовців ЗСУ загинули: один військовий - від кулі ворожого снайпера, троє під час підриву на мінно-вибуховому пристрої. Ще троє військовослужбовців отримали поранення", - відзначили в прес-центрі штабу АТО.
За поточну добу, за станом на 20 липня 2017 року на 16:00 в результаті активізації дій бойовиків, в тому числі масованого обстрілу позицій ЗСУ, загинули четверо бійців АТО, один потрапив в полон. Семеро військових отримали поранення.
Читайте також: У Донбасі загинули дев'ять українських військових - Міноборони
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