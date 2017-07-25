Перестрілка в Дніпрі: затримані двоє ймовірних нападників

Правоохоронці затримали поки двох з чотирьох ймовірних нападників при перестрілці в центрі Дніпра, в результаті якої загинули двоє ветеранів АТО і поранений ще один.

Про це сьогодні, 25 липня, на брифінгу повідомив т.в.о. начальника поліції Дніпропетровської області Олег Грозь.





"За результатами проведених слідчих дій двоє людей з чотирьох затримані, їм вже ставиться звинувачення. Роль двох інших буде досліджена в процесі слідства", - сказав він.





Увечері 24 липня в Дніпрі сталася перестрілка , в якій були вбиті учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук, а також поранений адвокат Едмонд Саакян.

Останній також воював добровольцем в Донбасі, крім того, представляв інтереси Вагнера в суді у справі про напад тітушок на ветеранів АТО 9 травня 2017-го.





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