USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Перестрілка в Дніпрі: затримані двоє ймовірних нападників

25.07.2017 13:24
Роль двох інших підозрюваних буде встановлена в ході розслідування
Перестрілка в Дніпрі: затримані двоє ймовірних нападників
Правоохоронці затримали поки двох з чотирьох ймовірних нападників при перестрілці в центрі Дніпра, в результаті якої загинули двоє ветеранів АТО і поранений ще один. Про це сьогодні, 25 липня, на брифінгу повідомив т.в.о. начальника поліції Дніпропетровської області Олег Грозь.

"За результатами проведених слідчих дій двоє людей з чотирьох затримані, їм вже ставиться звинувачення. Роль двох інших буде досліджена в процесі слідства", - сказав він.

Увечері 24 липня в Дніпрі сталася перестрілка, в якій були вбиті учасники АТО Олексій Вагнер і Максим Іващук, а також поранений адвокат Едмонд Саакян. Останній також воював добровольцем в Донбасі, крім того, представляв інтереси Вагнера в суді у справі про напад тітушок на ветеранів АТО 9 травня 2017-го.

Дивіться також: Момент смертельної перестрілки в Дніпрі зняли на відео

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
знаки гороскопа
 