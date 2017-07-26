Заарештовано екс-заступника голови одеського управління ДСНС

Руслана Великого підозрюють у службовій недбалості під час трагічних подій в Одесі, що відбулися 2 травня 2014 року

В Одесі співробітники департаменту карного розшуку Нацполіції в ході спецоперації затримали колишнього першого заступника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Руслана Великого. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції

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Під час виконання своїх службових обов'язків Великий не вжив заходів до подання наявних сил і засобів для гасіння пожежі в Будинку профспілок під час трагічних подій 2 травня 2014 в Одесі, коли загинули 42 людини і 125 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



Затриманий з 2016 року ухилявся від слідства і перебував у розшуку.









Руслан Великий (фото - facebook.com/Вячеслав Аброськин)

Судом йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою.



"До речі, його колишній "бос" Володимир Боделан ховається від правоохоронних органів України під тимчасово окупованій АР Крим, де займає посаду "керівника МНС", - зазначив перший заступник голови Нацполіції.



Аброськін зазначив, що протягом 2017 року оперативники поліції затримали чотирьох осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів 2 травня 2014 в Одесі.







Читайте також: Події 2 травня в Одесі: до суду передано справу учасника заворушень 2 травня 2014 року в Одесі в ході заворушень загинули 48 людей, ще 247 постраждали. Зіткнення в центрі міста відбулися ближче до вечора між учасниками проукраїнської акції, уболівальниками ФК "Чорноморець" і "Металіст" з одного боку, і прихильниками проросійського антимайдану - з іншого.



Кілька учасників проукраїнської акції загинули від куль прихильників антимайдану. Пізніше кілька десятків людей загинули від задухи або травм внаслідок пожежі в одеському Будинку профспілок, де сховалися проросійські демонстранти.







У червні 2016 року завершили ідентифікацію всіх загиблих.

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