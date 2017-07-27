При обстрілі Водяного загинув український військовий - штаб
27.07.2017 16:05
Військовослужбовець незаконно отримав поранення, несумісні з життям
У результаті обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Водяне Донецької області загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"27 липня близько 08.00 в результаті ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ "Маріуполь" ) загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовець незаконно отримав поранення, несумісні з життям.
26 липня бойовики з танка обстріляли Красногорівку.
"27 липня близько 08.00 в результаті ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ "Маріуполь" ) загинув військовослужбовець ЗС України", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовець незаконно отримав поранення, несумісні з життям.
26 липня бойовики з танка обстріляли Красногорівку.
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