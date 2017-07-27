При обстрілі Водяного загинув український військовий - штаб

Військовослужбовець незаконно отримав поранення, несумісні з життям

У результаті обстрілу позицій ЗСУ в районі населеного пункту Водяне Донецької області загинув український військовослужбовець . Про це повідомляє прес - центр штабу АТО .



"27 липня близько 08.00 в результаті ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне ( ОТУ " Маріуполь " ) загинув військовослужбовець ЗС України " , - йдеться в повідомленні .



Військовослужбовець незаконно отримав поранення , несумісні з життям .



26 липня бойовики з танка обстріляли Красногорівку .





Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.