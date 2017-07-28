У Донбасі з початку року загинули близько 60 жителів - ОБСЄ

У Донбасі з початку 2017 року від бойових дій постраждали 330 мирних жителів, з них 59 - загинули.





Про це йдеться в звіті ОБСЄ , опублікованому 28 липня.

"Випадки насильства за період з 10 до 25 липня призвели до жертв серед цивільного населення, серед яких троє загиблих і одинадцять поранених. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв серед мирного населення за 2017 рік до 330, 59 з яких - зі смертельними наслідками",

- йдеться в повідомленні.





Зафіксована за період з 10 до 16 липня кількість випадків застосування озброєння, яке повинно було бути відведено (481 випадок), більш ніж удвічі перевищило цей показник за попередній тиждень (157 випадків).





В ОБСЄ відзначили, що ситуація в зоні АТО залишалася напруженою, спостерігачі Місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом двох останніх тижнів.

Випадки насильства зосереджувалися в основному навколо п'яти районів: трикутника Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт;

району на південь від Маріуполя;

на північний захід, південь і південний схід від Світлодарська;

на західному, південно-західному і північному передмісті Горлівки і в районі Попасної - Первомайська.









Раніше сьогодні повідомлялося , що в Мар'їнці Донецької області поранено місцевого жителя в результаті попадання кулі в вікно його квартири.

За минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я

П'ятеро бійців отримали поранення, одна людина загинула.

У свою чергу сили АТО 12 разів застосовували зброю.



