У Донбасі з початку року загинули близько 60 жителів - ОБСЄ
28.07.2017 13:59
Спостерігачі Місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом двох останніх тижнів
У Донбасі з початку 2017 року від бойових дій постраждали 330 мирних жителів, з них 59 - загинули. Про це йдеться в звіті ОБСЄ, опублікованому 28 липня.
"Випадки насильства за період з 10 до 25 липня призвели до жертв серед цивільного населення, серед яких троє загиблих і одинадцять поранених. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв серед мирного населення за 2017 рік до 330, 59 з яких - зі смертельними наслідками", - йдеться в повідомленні.
Зафіксована за період з 10 до 16 липня кількість випадків застосування озброєння, яке повинно було бути відведено (481 випадок), більш ніж удвічі перевищило цей показник за попередній тиждень (157 випадків).
В ОБСЄ відзначили, що ситуація в зоні АТО залишалася напруженою, спостерігачі Місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом двох останніх тижнів. Випадки насильства зосереджувалися в основному навколо п'яти районів: трикутника Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт; району на південь від Маріуполя; на північний захід, південь і південний схід від Світлодарська; на західному, південно-західному і північному передмісті Горлівки і в районі Попасної - Первомайська.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в Мар'їнці Донецької області поранено місцевого жителя в результаті попадання кулі в вікно його квартири.
За минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я. П'ятеро бійців отримали поранення, одна людина загинула. У свою чергу сили АТО 12 разів застосовували зброю.
"Випадки насильства за період з 10 до 25 липня призвели до жертв серед цивільного населення, серед яких троє загиблих і одинадцять поранених. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв серед мирного населення за 2017 рік до 330, 59 з яких - зі смертельними наслідками", - йдеться в повідомленні.
Зафіксована за період з 10 до 16 липня кількість випадків застосування озброєння, яке повинно було бути відведено (481 випадок), більш ніж удвічі перевищило цей показник за попередній тиждень (157 випадків).
В ОБСЄ відзначили, що ситуація в зоні АТО залишалася напруженою, спостерігачі Місії констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню протягом двох останніх тижнів. Випадки насильства зосереджувалися в основному навколо п'яти районів: трикутника Авдіївка - Ясинувата - Донецький аеропорт; району на південь від Маріуполя; на північний захід, південь і південний схід від Світлодарська; на західному, південно-західному і північному передмісті Горлівки і в районі Попасної - Первомайська.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в Мар'їнці Донецької області поранено місцевого жителя в результаті попадання кулі в вікно його квартири.
За минулу добу бойовики 22 рази порушили перемир'я. П'ятеро бійців отримали поранення, одна людина загинула. У свою чергу сили АТО 12 разів застосовували зброю.
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