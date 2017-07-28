Весь Крим знеструмлено через аварію в РФ
28.07.2017 15:29
Півострів залишився без електроенергії через аварію в Краснодарському краї РФ
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Анексований Крим повністю знеструмлений через аварію в Краснодарському краї РФ. Про це заявив глава підконтрольного Кремлю Міністерства палива та енергетики Криму Вадим Бєлік, передає Крым.Реалии.
"Сталося повне відключення електроенергії в Криму. Спрацювала протиаварійна автоматика в Краснодарському краї", - сказав Бєлік.
Він додав, що зараз енергетики намагаються відновити чотири лінії енергопостачання на Крим. Точні терміни відновлення подачі електрики Бєлік не назвав.
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"Сталося повне відключення електроенергії в Криму. Спрацювала протиаварійна автоматика в Краснодарському краї", - сказав Бєлік.
Він додав, що зараз енергетики намагаються відновити чотири лінії енергопостачання на Крим. Точні терміни відновлення подачі електрики Бєлік не назвав.
Читайте також: Україна припинила електропостачання окупованого Донбасу
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