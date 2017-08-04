На полігоні в Київській області загинув військовий
04.08.2017 14:45
Ще п'ять військовослужбовців були поранені від вибуху снаряда під час бойових стрільб на полігоні
Фото: www.mil.gov.ua
На військовому полігоні в Київській області вибухнув артилерійський снаряд. У результаті один військовий загинув, ще п'ятеро отримали травми, повідомляє прес-служба Сухопутнихвійськ ЗСУ в Facebook.
"Сьогодні, 04 серпня, близько 11:00 на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Поранені були евакуйовані в медустанову.
Причини і обставини НП з'ясовують правоохоронці.
10 липня 2017 року на полігоні Широкий Лан під Миколаєвом загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
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"Сьогодні, 04 серпня, близько 11:00 на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Поранені були евакуйовані в медустанову.
Причини і обставини НП з'ясовують правоохоронці.
10 липня 2017 року на полігоні Широкий Лан під Миколаєвом загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
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Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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