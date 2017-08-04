На полігоні в Київській області загинув військовий

Ще п'ять військовослужбовців були поранені від вибуху снаряда під час бойових стрільб на полігоні

На військовому полігоні в Київській області вибухнув артилерійський снаряд. У результаті один військовий загинув, ще п'ятеро отримали травми, повідомляє прес-служба Сухопутнихвійськ ЗСУ в

Facebook.



"Сьогодні, 04 серпня, близько 11:00 на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.



Поранені були евакуйовані в медустанову.



Причини і обставини НП з'ясовують правоохоронці.





10 липня 2017 року на полігоні Широкий Лан під Миколаєвом загинув військовослужбовець 79 окремої десантно - штурмової бригади ЗСУ .



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