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На полігоні в Київській області загинув військовий

04.08.2017 14:45
Ще п'ять військовослужбовців були поранені від вибуху снаряда під час бойових стрільб на полігоні
На полігоні в Київській області загинув військовий
Фото: www.mil.gov.ua
На військовому полігоні в Київській області вибухнув артилерійський снаряд. У результаті один військовий загинув, ще п'ятеро отримали травми, повідомляє прес-служба Сухопутнихвійськ ЗСУ в  Facebook.

"Сьогодні, 04 серпня, близько 11:00 на одному з військових полігонів Київської області під час проведення бойових стрільб в результаті розриву артилерійського боєприпасу один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро військовослужбовців отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Поранені були евакуйовані в медустанову.

Причини і обставини НП з'ясовують правоохоронці.

10 липня 2017 року на полігоні Широкий Лан під Миколаєвом загинув військовослужбовець 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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