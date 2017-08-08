В Україні стартував позачерговий заклик в Національну гвардію

Відповідний указ був опублікований на сайті президента Петра Порошенка

Сьогодні, 8 серпня, в Україні стартував позачерговий заклик на службу в Національну гвардію. Про це йдеться в указі президента №178, який був опублікований на сайті





Петра Порошенка 7 липня 2017 року. Згідно з документом, в серпні на строкову військову службу в Національну гвардію закличуть придатних за станом здоров'я чоловіків у віці від 20 до 27 років, які до цього не проходили військову службу, не мають судимостей.



Указом президент доручив уряду розрахувати кількість українців, які підлягають призову, та обсяг видатків.







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