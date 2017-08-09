Армія застосує танки і артилерію у відповідь на ескалацію - штаб

Якщо російські окупанти і колабораціоністи в Донбасі почнуть в порушення мінських угод активно застосовувати артилерію і будуть пробувати просунутися вперед, Збройні Сили України залишають за собою право вдарити у відповідь таким же калібром.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.





"У випадку особливо нахабних дій противника, які супроводжуються веденням вогню з важкого озброєння, спробами наступати і втратами в рядах сил АТО... керівництво АТО може схвалити рішення про підведення до лінії фронту на бойові позиції і застосуванні (стрільбі) танків, артилерії та іншого

озброєння для збереження лінія розмежування і примусивши агресора виконання першого і другого пунктів мінських угод", - пояснив полковник.





За даними спікера штабу АТО, за минулу добу найбільша кількість обстрілів з боку терористів відбулося на луганському напрямку фронту.





Станом на північ 9 серпня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):



