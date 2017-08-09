Армія застосує танки і артилерію у відповідь на ескалацію - штаб
09.08.2017 15:37
Штаб АТО залишає за собою право стримувати окупаційно-сепаратистську армію важким озброєнням, якщо бойовики підуть вперед або застосують артилерію
Скріншот з відеозапису
Якщо російські окупанти і колабораціоністи в Донбасі почнуть в порушення мінських угод активно застосовувати артилерію і будуть пробувати просунутися вперед, Збройні Сили України залишають за собою право вдарити у відповідь таким же калібром. Про це на брифінгу розповів речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"У випадку особливо нахабних дій противника, які супроводжуються веденням вогню з важкого озброєння, спробами наступати і втратами в рядах сил АТО... керівництво АТО може схвалити рішення про підведення до лінії фронту на бойові позиції і застосуванні (стрільбі) танків, артилерії та іншого озброєння для збереження лінія розмежування і примусивши агресора виконання першого і другого пунктів мінських угод", - пояснив полковник.
За даними спікера штабу АТО, за минулу добу найбільша кількість обстрілів з боку терористів відбулося на луганському напрямку фронту.
Станом на північ 9 серпня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
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За минулу добу в результаті бойових дій троє військових загинули, дев'ятеро отримали поранення і травми.
"У випадку особливо нахабних дій противника, які супроводжуються веденням вогню з важкого озброєння, спробами наступати і втратами в рядах сил АТО... керівництво АТО може схвалити рішення про підведення до лінії фронту на бойові позиції і застосуванні (стрільбі) танків, артилерії та іншого озброєння для збереження лінія розмежування і примусивши агресора виконання першого і другого пунктів мінських угод", - пояснив полковник.
За даними спікера штабу АТО, за минулу добу найбільша кількість обстрілів з боку терористів відбулося на луганському напрямку фронту.
Станом на північ 9 серпня 2017 року (натисніть, щоб збільшити):
Читайте також: Військовим в АТО частково дозволили користуватися телефонами
За минулу добу в результаті бойових дій троє військових загинули, дев'ятеро отримали поранення і травми.
Відео: Youtube / Військове телебачення України
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