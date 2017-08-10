Бойовики в Приазов'ї застосували Град: отримали відповідь ЗСУ

Загарбники українських територій на півдні зони АТО використовували переносні пускові установки для реактивних снарядів - безрезультатно

Увечері 9 серпня на маріупольському напрямку фронту російські окупанти і колабораціоністи обстріляли з мобільних установок реактивної артилерії Град-П і мінометів позиції українських військ під Старогнатівкою і в інших гарячих точках Приазов'я. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань антитерористичної операції в Донбасі Олександр Мотузянік.



"... Випустили по Старогнатівці, а також по п'яти різних позиціям ЗСУ ближче до Азовського моря більш 60 мын і більше 40 боєприпасів до установки Град-П", - розповів полковник.



За даними штабу АТО, найпотужніший обстріл стався в Гнутове: він тривав безперервно понад дві години. Противник застосовував важке озброєння під час кожного з семи обстрілів маріупольськоъ ділянки фронту.



Гнутове і Старогнатівка на карті регіону:





Бойові дії на донецькій ділянці велися в Авдіївці і на позиції "шахта Бутівка" між 18:40 і 21:00, бойовики застосовували тільки легке озброєння, кілька разів вистріливши також з міномета.



Основні бої в Луганській області велися в Попаснянському районі в першій половині 9 серпня, в основному ще до світанку: окупанти застосовували бронетехніку і міномети, відкриваючи вогонь відразу по декількох позиціях ЗСУ. Ще один обстріл стався вдень в Новотошківському, він тривав півгодини. На цій ділянці фронту сталося сім обстрілів, в тому числі два з важкого озброєння.



Станом на північ 10 серпня 2017 року (натисніть, щоб збільшити

У штабі особливо акцентували увагу на тому , що агресія терористів " не залишилася без уваги наших військових - у відповідь окупанти завжди отримували вогонь з різних систем " .



" За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в рядах українських військ немає , один військовослужбовець отримав травму в Талаківці під час ворожого обстрілу " , - підсумував Мотузянік .



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