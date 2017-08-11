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Суд заарештував майно колишнього слідчого ГПУ Суса

11.08.2017 12:12
Суд наклав арешт на дві квартири екс-прокурора, земельну ділянку в селі Грузевиця Хмельницької області, автомобіль Skoda Octavia Combi RS і гараж
Суд заарештував майно колишнього слідчого ГПУ Суса
Дмитро Сус (фото - Facebook)
Солом'янський райсуд Києва заарештував майно колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса, повідомляє Укрінформ.

Відповідним рішенням 7 серпня суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.

Суд наклав арешт на дві квартири екс-прокурора, земельну ділянку в селі Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області, автомобіль Skoda Octavia Combi RS і гараж.

Раніше повідомлялося, що 25 липня в міжнародному аеропорту Бориспіль співробітниками НАБУ і САП був затриманий звільнений з ГПУ Сус, його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні неправдивої інформації.

27 липня суд призначив Сусу домашній арешт і зобов'язав носити електронний браслет. САП подала скаргу на це рішення, вимагаючи більш суворого запобіжного заходу.

Раніше Луценко оголосив догану Сусу за те, що той не вказав в декларації елітний автомобіль Audi Q7.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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