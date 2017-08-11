Суд заарештував майно колишнього слідчого ГПУ Суса
11.08.2017 12:12
Суд наклав арешт на дві квартири екс-прокурора, земельну ділянку в селі Грузевиця Хмельницької області, автомобіль Skoda Octavia Combi RS і гараж
Дмитро Сус (фото - Facebook)
Солом'янський райсуд Києва заарештував майно колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса, повідомляє Укрінформ.
Відповідним рішенням 7 серпня суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.
Суд наклав арешт на дві квартири екс-прокурора, земельну ділянку в селі Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області, автомобіль Skoda Octavia Combi RS і гараж.
Раніше повідомлялося, що 25 липня в міжнародному аеропорту Бориспіль співробітниками НАБУ і САП був затриманий звільнений з ГПУ Сус, його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні неправдивої інформації.
27 липня суд призначив Сусу домашній арешт і зобов'язав носити електронний браслет. САП подала скаргу на це рішення, вимагаючи більш суворого запобіжного заходу.
Раніше Луценко оголосив догану Сусу за те, що той не вказав в декларації елітний автомобіль Audi Q7.
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Відповідним рішенням 7 серпня суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро.
Суд наклав арешт на дві квартири екс-прокурора, земельну ділянку в селі Грузевиця Хмельницького району Хмельницької області, автомобіль Skoda Octavia Combi RS і гараж.
Раніше повідомлялося, що 25 липня в міжнародному аеропорту Бориспіль співробітниками НАБУ і САП був затриманий звільнений з ГПУ Сус, його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні неправдивої інформації.
27 липня суд призначив Сусу домашній арешт і зобов'язав носити електронний браслет. САП подала скаргу на це рішення, вимагаючи більш суворого запобіжного заходу.
Раніше Луценко оголосив догану Сусу за те, що той не вказав в декларації елітний автомобіль Audi Q7.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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