У херсонському управлінні спіймали зрадника, який працював на ФСБ

Глава СБУ Василь Грицак підкреслив, что співробітніця українських спецслужб, яка погодилася працювати на ворога "не втече від справедливого покарання"

У херсонському управлінні Служби безпеки України викрито зрадника: оперативники внутрішньої безпеки Служби запідозрили на співпрацю з ФСБ Росії співробітницю відомства. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



"Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.



У Службі наголосили, що в умовах російської агресії проти України СБУ "продовжує чистку власних рядів і не приховує виявлені факти".



"Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не втече від справедливого покарання", - заявив глава відомства





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