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У херсонському управлінні спіймали зрадника, який працював на ФСБ

16.08.2017 14:16
Глава СБУ Василь Грицак підкреслив, что співробітніця українських спецслужб, яка погодилася працювати на ворога "не втече від справедливого покарання"
У херсонському управлінні спіймали зрадника, який працював на ФСБ
Фото: iStock/Global Images Ukraine
У херсонському управлінні Служби безпеки України викрито зрадника: оперативники внутрішньої безпеки Служби запідозрили на співпрацю з ФСБ Росії співробітницю відомства. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що жінка передавала представнику російських спецслужб службову інформацію з обмеженим доступом", - йдеться в повідомленні.

У Службі наголосили, що в умовах російської агресії проти України СБУ "продовжує чистку власних рядів і не приховує виявлені факти".

"Співробітник СБУ, який погодився працювати на ворога, не втече від справедливого покарання", - заявив глава відомства
Василь Грицак.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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