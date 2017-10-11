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Терористи ДНР готували вибух у потязі Маріуполь-Київ - СБУ

11.10.2017 15:42
У затриманих вилучено дві протипіхотні міни з дистанційним приводом
Терористи ДНР готували вибух у потязі Маріуполь-Київ - СБУ
Василь Грицак
СБУ затримала диверсантів, які готували теракт на вокзалі в Маріуполі. У затриманих вилучено дві протипіхотні міни з дистанційним приводом. Про це повідомив журналістам на брифінгу глава СБУ  Василь Грицак, передає кореспондент
LIGA.net.

"Планувалося, що жертвами теракту стануть пасажири поїзда Маріуполь-Київ", - сказав він.

Грицак повідомив, що теракт готувався за завданням терористичної організації МГБ ДНР.

"У нас є всі підстави вважати, що не обійшлося без східних кураторів", - зазначив Грицак. Виконавцям теракту обіцяли за роботу від трьох до п'яти тисяч доларів.

Як повідомлялося раніше, загибель двох прикордонників внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні АТО в Луганській області кваліфікували як теракт.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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