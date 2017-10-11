Терористи ДНР готували вибух у потязі Маріуполь-Київ - СБУ

У затриманих вилучено дві протипіхотні міни з дистанційним приводом

СБУ затримала диверсантів, які готували теракт на вокзалі в Маріуполі. У затриманих вилучено дві протипіхотні міни з дистанційним приводом. Про це повідомив журналістам на брифінгу глава СБУ

LIGA.net.



"Планувалося, що жертвами теракту стануть пасажири поїзда Маріуполь-Київ", - сказав він.



Грицак повідомив, що теракт готувався за завданням терористичної організації МГБ ДНР.



"У нас є всі підстави вважати, що не обійшлося без східних кураторів", - зазначив Грицак. Виконавцям теракту обіцяли за роботу від трьох до п'яти тисяч доларів.



Як повідомлялося раніше , загибель двох прикордонників внаслідок підриву на вибуховому пристрої в зоні АТО в Луганській області кваліфікували як теракт .

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