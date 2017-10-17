Справа російського військового Агєєва пішла до суду

Слідчі Служби безпеки України направили до суду матеріали кримінального провадження проти російського військовослужбовця Віктора Агєєва, затриманого силами АТО в Донбасі, і двох бойовиків терористичної організації ЛНР.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.





Слідство встановило, що військовослужбовець армії РФ з березня 2017 року приєднався до терористів і був у них кулеметником "окремої розвідувальної роти".

Двоє його спільників, жителі Алчевська та Сєвєродонецька, з 2014 року перебували в складі бандформувань Павла Дремова і так званого "козачого полку імені Платова".





У травні 2017-го в складі диверсійної групи вони висунулися на підконтрольну Україні територію Новоайдарського району.

Диверсантів виявили військовослужбовці: під час затримання двоє бойовиків були знищені.





Дії терористів кваліфіковані за ч. 1 ст.

258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст.

263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

Санкції передбачають покарання терміном від восьми до 15 років позбавлення волі.





28 червня 2017 року повідомлялося, що в АТО було ліквідовано ДРГ - в полон потрапив російський військовий Агєєв, призовник-контрактник з Алтайського краю.

У Міноборони РФ заявили , що Агєєв в травні 2016 звільнився в запас і службу за контрактом не проходив.

У той же час, мати Агєєва повідомила , що її син у травні цього року надіслав їй фотографію наказу про присвоєння йому звання єфрейтора.