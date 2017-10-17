Справа російського військового Агєєва пішла до суду
17.10.2017 13:41
Слідство встановило, що військовослужбовець армії РФ з березня приєднався до бойовиків, де виконував функції кулеметника "окремої розвідувальної роти"
Фото: ssu.gov.ua
Слідчі Служби безпеки України направили до суду матеріали кримінального провадження проти російського військовослужбовця Віктора Агєєва, затриманого силами АТО в Донбасі, і двох бойовиків терористичної організації ЛНР. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Слідство встановило, що військовослужбовець армії РФ з березня 2017 року приєднався до терористів і був у них кулеметником "окремої розвідувальної роти". Двоє його спільників, жителі Алчевська та Сєвєродонецька, з 2014 року перебували в складі бандформувань Павла Дремова і так званого "козачого полку імені Платова".
У травні 2017-го в складі диверсійної групи вони висунулися на підконтрольну Україні територію Новоайдарського району. Диверсантів виявили військовослужбовці: під час затримання двоє бойовиків були знищені.
Дії терористів кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). Санкції передбачають покарання терміном від восьми до 15 років позбавлення волі.
28 червня 2017 року повідомлялося, що в АТО було ліквідовано ДРГ - в полон потрапив російський військовий Агєєв, призовник-контрактник з Алтайського краю. У Міноборони РФ заявили, що Агєєв в травні 2016 звільнився в запас і службу за контрактом не проходив. У той же час, мати Агєєва повідомила, що її син у травні цього року надіслав їй фотографію наказу про присвоєння йому звання єфрейтора. РФ заперечує, що Агєєв є російським військовим, а відео його зізнання в тому, що він контрактник, називає постановкою.
Слідство встановило, що військовослужбовець армії РФ з березня 2017 року приєднався до терористів і був у них кулеметником "окремої розвідувальної роти". Двоє його спільників, жителі Алчевська та Сєвєродонецька, з 2014 року перебували в складі бандформувань Павла Дремова і так званого "козачого полку імені Платова".
У травні 2017-го в складі диверсійної групи вони висунулися на підконтрольну Україні територію Новоайдарського району. Диверсантів виявили військовослужбовці: під час затримання двоє бойовиків були знищені.
Дії терористів кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). Санкції передбачають покарання терміном від восьми до 15 років позбавлення волі.
28 червня 2017 року повідомлялося, що в АТО було ліквідовано ДРГ - в полон потрапив російський військовий Агєєв, призовник-контрактник з Алтайського краю. У Міноборони РФ заявили, що Агєєв в травні 2016 звільнився в запас і службу за контрактом не проходив. У той же час, мати Агєєва повідомила, що її син у травні цього року надіслав їй фотографію наказу про присвоєння йому звання єфрейтора. РФ заперечує, що Агєєв є російським військовим, а відео його зізнання в тому, що він контрактник, називає постановкою.
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