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Бойовики зірвали відкриття пункту пропуску в Золотому: фото

20.10.2017 13:21
Провокації гібридної російської армії знову перешкодили відкрити перший автомобільний пункту пропуску через лінію розмежування в Луганській області
Бойовики зірвали відкриття пункту пропуску в Золотому: фото
Фото: facebook.com/george.tuka
Бойовики зірвали відкриття першого автомобільного контрольно-пропускного пункту пропуску Золоте в Луганській області. Про це у себе в Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"КПВВ Золоте так і не відкрито: "а ми не готові", - зазначив він.

Прес-секретар Луганського прикордонного загону Руслан Грех, який знаходиться на місці подій, сказав LIGA.net, що Україна відкрила пункт пропуску сьогодні о 07:00.

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"Ми все о 07:00 відкрили, три людини пройшли на окуповану територію, але, що там відбувається, я не можу коментувати", - зазначив Гріх.

За його словами, автомобілі не проїжджали через КПВВ.

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Джерела  LIGA.net у тимчасово окупованому Луганську повідомили: деяким місцевим жителям "очевидно",що  ватажок місцевих терористів Ігор Плотницкий не дасть відкрити КППВ Золоте.

"Він боїться, що буде наплив продуктів українського виробництва на ринках після відкриття, всі ж супермаркети під ним, він втратить прибуток", - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.

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13 грудня 2016 року заступник голови Луганської ОВГА Юрій Клименко заявив, що бойовики терористичної організації ЛНР розмістили недалеко від Золотого військову техніку.

31 березня в Луганській області з метою стабілізації ситуації в Донбасі, пов'язаної з пропуском громадян в області, був відкритий контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) Золоте. У той же день пункт пропуску закрили через блокування з боку терористів ЛНР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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