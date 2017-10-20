Бойовики зірвали відкриття пункту пропуску в Золотому: фото

Провокації гібридної російської армії знову перешкодили відкрити перший автомобільний пункту пропуску через лінію розмежування в Луганській області

Бойовики зірвали відкриття першого автомобільного контрольно - пропускного пункту пропуску Золоте в Луганській області . Про це у себе в

Facebook повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб





" КПВВ Золоте так і не відкрито : " а ми не готові " , - зазначив він .



Прес - секретар Луганського прикордонного загону Руслан Грех , який знаходиться на місці подій , сказав

, що Україна відкрила пункт пропуску сьогодні о 07:00 .









" Ми все о 07:00 відкрили , три людини пройшли на окуповану територію , але , що там відбувається , я не можу коментувати " , - зазначив Гріх .



За його словами , автомобілі не проїжджали через КПВВ .









Джерела





LIGA.net у тимчасово окупованому Луганську повідомили: деяким місцевим жителям "очевидно",що ватажок місцевих терористів Ігор Плотницкий не дасть відкрити КППВ Золоте. "Він боїться, що буде наплив продуктів українського виробництва на ринках після відкриття, всі ж супермаркети під ним, він втратить прибуток", - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінено з метою безпеки.







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13 грудня 2016 року заступник голови Луганської ОВГА Юрій Клименко заявив , що бойовики терористичної організації ЛНР розмістили недалеко від Золотого військову техніку.

31 березня в Луганській області з метою стабілізації ситуації в Донбасі, пов'язаної з пропуском громадян в області, був відкритий контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) Золоте. У той же день пункт пропуску закрили через блокування з боку терористів ЛНР.

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