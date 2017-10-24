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Поліція штурмувала розгромлений зал суду по Коханівському - фото

24.10.2017 11:28
Вранці силовики розблокували приміщення Святошинського райсуду Києва, де мали обрати запобіжний захід для лідера добровольчого руху ОУН
Поліція штурмувала розгромлений зал суду по Коханівському - фото
Фото: facebook.com/kutiepov
Будівля Святошинського районного суду, де забарикадувалися прихильники затриманого за підозрою в хуліганстві лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, з ранку була оточена майже сотнею співробітників поліції, проте на 10:00 силовики взяли її штурмом. Про це повідомляє канал Еспрессо-ТВ.

Зараз поліція затримує тих, хто забарикадувався в приміщенні суду. Раніше глава київської поліції Андрій Крищенко повідомив в ефірі каналу 112 Україна, що соратників Коханівського в залі було близько 50 осіб.

Пізніше джерело передало, що в ході п'ятихвилинної спецоперації затримано близько 30 осіб, їх відвозять від будівлі суду в автозаках.

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Поліція фіксує наслідки погрому, за цими діями відкрито кримінальне провадження.

Фото: facebook.com/kutiepov

21 жовтня 2017 року в Святошинському районі Києва біля станції метро Академмістечко під час конфлікту лідер руху ОУН Микола Коханівський кілька разів вистрілив в учасника руху Правий сектор Руслана "Рема" Качмалу з травматичного пістолета. Коханівського було затримано.

23 жовтня Святошинський райсуд переніс засідання на 09.00 наступного дня, проте адвокат Коханівського заявив, що на той час нібито закінчиться термін його попереднього затримання, а тому поліція не має права конвоювати його назад в ізолятор. Прихильники лідера руху намагалися не допустити вивезення його в ІТТ, що стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання. Поліція штурмувала приміщення із застосуванням сльозогінного газу, але пізніше отримала наказ відступити.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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