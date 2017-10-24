Поліція штурмувала розгромлений зал суду по Коханівському - фото
24.10.2017 11:28
Вранці силовики розблокували приміщення Святошинського райсуду Києва, де мали обрати запобіжний захід для лідера добровольчого руху ОУН
Фото: facebook.com/kutiepov
Будівля Святошинського районного суду, де забарикадувалися прихильники затриманого за підозрою в хуліганстві лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, з ранку була оточена майже сотнею співробітників поліції, проте на 10:00 силовики взяли її штурмом. Про це повідомляє канал Еспрессо-ТВ.
Зараз поліція затримує тих, хто забарикадувався в приміщенні суду. Раніше глава київської поліції Андрій Крищенко повідомив в ефірі каналу 112 Україна, що соратників Коханівського в залі було близько 50 осіб.
Пізніше джерело передало, що в ході п'ятихвилинної спецоперації затримано близько 30 осіб, їх відвозять від будівлі суду в автозаках.
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Поліція фіксує наслідки погрому, за цими діями відкрито кримінальне провадження.
23 жовтня Святошинський райсуд переніс засідання на 09.00 наступного дня, проте адвокат Коханівського заявив, що на той час нібито закінчиться термін його попереднього затримання, а тому поліція не має права конвоювати його назад в ізолятор. Прихильники лідера руху намагалися не допустити вивезення його в ІТТ, що стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання. Поліція штурмувала приміщення із застосуванням сльозогінного газу, але пізніше отримала наказ відступити.
Дивіться також: Штурм і погром: соратники Коханівського забарикадувалися в суді
Зараз поліція затримує тих, хто забарикадувався в приміщенні суду. Раніше глава київської поліції Андрій Крищенко повідомив в ефірі каналу 112 Україна, що соратників Коханівського в залі було близько 50 осіб.
Пізніше джерело передало, що в ході п'ятихвилинної спецоперації затримано близько 30 осіб, їх відвозять від будівлі суду в автозаках.
Читайте також: Коханівський про людину з гранатометом на 9 травня: Хотіли налякати поліцію
Поліція фіксує наслідки погрому, за цими діями відкрито кримінальне провадження.
Фото: facebook.com/kutiepov21 жовтня 2017 року в Святошинському районі Києва біля станції метро Академмістечко під час конфлікту лідер руху ОУН Микола Коханівський кілька разів вистрілив в учасника руху Правий сектор Руслана "Рема" Качмалу з травматичного пістолета. Коханівського було затримано.
23 жовтня Святошинський райсуд переніс засідання на 09.00 наступного дня, проте адвокат Коханівського заявив, що на той час нібито закінчиться термін його попереднього затримання, а тому поліція не має права конвоювати його назад в ізолятор. Прихильники лідера руху намагалися не допустити вивезення його в ІТТ, що стало причиною того, що група прихильників Коханівського забарикадувалася в залі засідання. Поліція штурмувала приміщення із застосуванням сльозогінного газу, але пізніше отримала наказ відступити.
Дивіться також: Штурм і погром: соратники Коханівського забарикадувалися в суді
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