Поліція штурмувала розгромлений зал суду по Коханівському - фото

Будівля Святошинського районного суду, де забарикадувалися прихильники затриманого за підозрою в хуліганстві лідера добровольчого руху ОУН Миколи Коханівського, з ранку була оточена майже сотнею співробітників поліції, проте на 10:00 силовики взяли її штурмом.





Про це повідомляє канал Еспрессо-ТВ

Зараз поліція затримує тих, хто забарикадувався в приміщенні суду.

Раніше глава київської поліції Андрій Крищенко повідомив в ефірі каналу 112 Україна, що соратників Коханівського в залі було близько 50 осіб.





Пізніше джерело передало, що в ході п'ятихвилинної спецоперації затримано близько 30 осіб, їх відвозять від будівлі суду в автозаках.





Поліція фіксує наслідки погрому, за цими діями відкрито кримінальне провадження.



