Кучма про ескалацію: ОРДЛО несуть відповідальність

Представники ОРДЛО несуть повну відповідальність за загострення ситуації на Світлодарськый дузі, сказав представник України в ТКГ Леонід Кучма

Україна обурена грубим порушенням мінських домовленостей з боку ОРДЛО. Про це повідомив представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма , коментуючи події на Світлодарській дузі."Блок питань з безпеки залишається ключовим, і він як і раніше не виконується. Представники окремих районів Донецької та Луганської областей несуть повну відповідальність за те, що трапилося на Світлодарській дузі, за всіх загиблих і поранених, за ескалацію ситуації", - підкреслив Кучма, повідомляє його прес-секретар Дарка Оліфер у себе в Facebook 19 грудня повідомлялося, що в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни за минулу добу, 18 грудня 2016 року, внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, а шестеро отримали поранення.

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Вчора, 18 грудня, за підтвердженими даними розвідки, були ліквідовані близько 20 терористів, більше 30 отримали поранення.

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