ЄС продовжив санкції проти РФ до 31 липня 2017 року

Рішення про продовження санкцій попередньо було прийнято на саміті глав країн-членів ЄС 15 грудня. Сьогодні воно було формально затверджене Радою ЄС

Фото: EPA





"Оцінивши виконання мінських угод на засіданні Європейської ради 15 грудня, глави держав і урядів ЄС відкрили шлях до продовження санкцій ще на шість місяців - до 31 липня 2017 року. Рада формально затвердила це рішення 19 грудня 2016 року за письмовою процедурою і, як це прийнято для всіх рішень про продовження обмежувальних заходів, одноголосно", - йдеться в повідомленні.



Євросоюз вперше ввів секторальні санкції щодо РФ 31 липня 2014 року. Ці обмеження стали відповіддю на дії Москви щодо дестабілізації ситуації в Україні.



Рада Європейського Союзу продовжиkf секторальні економічні санкції відносно Російської Федерації до 31 липня 2017 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС."Оцінивши виконання мінських угод на засіданні Європейської ради 15 грудня, глави держав і урядів ЄС відкрили шлях до продовження санкцій ще на шість місяців - до 31 липня 2017 року. Рада формально затвердила це рішення 19 грудня 2016 року за письмовою процедурою і, як це прийнято для всіх рішень про продовження обмежувальних заходів, одноголосно", - йдеться в повідомленні.Євросоюз вперше ввів секторальні санкції щодо РФ 31 липня 2014 року. Ці обмеження стали відповіддю на дії Москви щодо дестабілізації ситуації в Україні. Читайте також: Клімкін: Готуємо доповнення до списку санкцій проти Росії Санкції, зокрема, обмежують доступ до європейських ринків для п'яти найбільших державних фінустанов РФ та їх дочірніх компаній за межами ЄС, а також трьох великих російських енергетичних і трьох оборонних компаній. Ці заходи також передбачають заборону на торгівлю озброєннями з Росією, заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання в РФ, обмеження для держави-агресора доступу до технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.



15 грудня 2016 року лідери Євросоюзу



Раніше федеральний канцлер Німеччини



Санкції, зокрема, обмежують доступ до європейських ринків для п'яти найбільших державних фінустанов РФ та їх дочірніх компаній за межами ЄС, а також трьох великих російських енергетичних і трьох оборонних компаній. Ці заходи також передбачають заборону на торгівлю озброєннями з Росією, заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання в РФ, обмеження для держави-агресора доступу до технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку і розвідки нафти.15 грудня 2016 року лідери Євросоюзу домовиися розширити основні економічні санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну ще на шість місяців - до середини 2017 року.Раніше федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що антиросійські санкції доведеться продовжити "через відсутність зрушень у виконанні Москвою мінських угод по Донбасу". Читайте також: Санкції ЄС проти РФ від рішень Трампа не залежать - Могеріні Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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