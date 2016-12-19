Столтенберг: Позиція НАТО в підтримці України непохитна

Сьогодні союзники заявили про свою міцну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, сказав генсек НАТО

Єнс Столтенберг (фото - EPA)





"Перше питання, яке ми обговорили, була криза в Україні та навколо. Союзники і Росія мають глибокі розбіжності щодо кризи. Сьогодні союзники вкотре заявили про свою міцну підтримку суверенітету і територіальну ціліснысть України", - зазначив Столтенберг.



Він підкреслив, що союзники залишають канали для комунікації з Росією.



15 грудня генсек НАТО Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що позиція Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України залишається непохитною. Про це він сказав сьогодні після засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформ "Перше питання, яке ми обговорили, була криза в Україні та навколо. Союзники і Росія мають глибокі розбіжності щодо кризи. Сьогодні союзники вкотре заявили про свою міцну підтримку суверенітету і територіальну ціліснысть України", - зазначив Столтенберг.Він підкреслив, що союзники залишають канали для комунікації з Росією.15 грудня генсек НАТО повідомив , що представники Північноатлантичного альянсу зустрінуться з дипломатами з Росії для обговорення конфлікту на сході України. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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