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Столтенберг: Позиція НАТО в підтримці України непохитна

19.12.2016 17:51
Сьогодні союзники заявили про свою міцну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, сказав генсек НАТО
Столтенберг: Позиція НАТО в підтримці України непохитна
Єнс Столтенберг (фото - EPA)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг  заявив, що позиція Північноатлантичного альянсу щодо підтримки України залишається непохитною. Про це він сказав сьогодні після засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент Укрінформ.

"Перше питання, яке ми обговорили, була криза в Україні та навколо. Союзники і Росія мають глибокі розбіжності щодо кризи. Сьогодні союзники вкотре заявили про свою міцну підтримку суверенітету і територіальну ціліснысть України", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що союзники залишають канали для комунікації з Росією.

15 грудня генсек НАТО повідомив, що представники Північноатлантичного альянсу зустрінуться з дипломатами з Росії для обговорення конфлікту на сході України.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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