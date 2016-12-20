Міноборони: ЗСУ вранці відбили атаку бойовиків під Світлодарськом
20.12.2016 13:11
Втрат серед українських військових немає, втрати терористів уточнюються
Фото: facebook.com/ato.news
Бойовики сьогодні вранці спробували штурмувати позиції українських військових на Світлодарському напрямку, однак ворожа атака була відбита. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.
"Сьогодні, 20 грудня, о 10:30 на Світлодарському напрямку терористичні угруповання після проведення мінометного обстрілу силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 осіб вчинили спробу вибити українські підрозділи з займаних позицій. Після адекватної відповіді підрозділів Збройних Сил України ворог був змушений відступити" , - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в оборонному відомстві, втрат серед особового складу ЗСУ немає, втрати противника уточнюються.
19 грудня 2016 року прес-офіцер Міноборони з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що в зоні проведення АТО на сході України 18 грудня внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, шестеро отримали поранення, ще 10 військових отримали травми і контузії.
Це, за словами спікера, найвідчутніші втрати сил АТО за останні п'ять місяців.
"Сьогодні, 20 грудня, о 10:30 на Світлодарському напрямку терористичні угруповання після проведення мінометного обстрілу силами трьох штурмових груп чисельністю по 3-5 осіб вчинили спробу вибити українські підрозділи з займаних позицій. Після адекватної відповіді підрозділів Збройних Сил України ворог був змушений відступити" , - йдеться в повідомленні.
Як уточнили в оборонному відомстві, втрат серед особового складу ЗСУ немає, втрати противника уточнюються.
19 грудня 2016 року прес-офіцер Міноборони з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що в зоні проведення АТО на сході України 18 грудня внаслідок різкої активізації бойових дій на Світлодарській дузі в напрямку Дебальцеве загинули п'ятеро військовослужбовців, шестеро отримали поранення, ще 10 військових отримали травми і контузії.
Це, за словами спікера, найвідчутніші втрати сил АТО за останні п'ять місяців.
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