У Мінську обговорять ескалацію в АТО і звільнення заручників

Ключові питання на зустрічі ТГК в Мінську - безпека і звільнення українських заручників

На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську буде обговорюватися загострення ситуації на Світлодарській дузі і звільнення українських заручників. Про це ЛІГА.net повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.За його словами, Україна пропонує ОРДЛО обміняти 58 українських заручників на 228 осіб.Прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер сказала ЛІГА.net , що ключовими питаннями стануть - питання безпеки та звільнення заручників."Леонід Кучма прибув до аеропорту Мінська", - додала вона.19 грудня повідомлялося , що Україна передасть представникам окремих районів Донецької та Луганської областей 15 раніше засуджених осіб, які будуть помилувані президентом.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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