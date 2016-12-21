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У Мінську обговорять ескалацію в АТО і звільнення заручників

21.12.2016 11:21
Ключові питання на зустрічі ТГК в Мінську - безпека і звільнення українських заручників
У Мінську обговорять ескалацію в АТО і звільнення заручників
Фото: скріншот відео
На засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську буде обговорюватися загострення ситуації на Світлодарській дузі і звільнення українських заручників. Про це ЛІГА.net повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, Україна пропонує ОРДЛО обміняти 58 українських заручників на 228 осіб.

Прес-секретар представника України  Леоніда Кучми Дарка Оліфер сказала ЛІГА.net, що ключовими питаннями стануть - питання безпеки та звільнення заручників.

"Леонід Кучма прибув до аеропорту Мінська", - додала вона.

19 грудня повідомлялося, що Україна передасть представникам окремих районів Донецької та Луганської областей 15 раніше засуджених осіб, які будуть помилувані президентом.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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