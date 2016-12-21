Мінгареллі: Прийняття України в ЄС не стоїть на порядку денному

За словами голови представництва Євросоюзу в Україні, Європа готова співпрацювати в рамках політичної асоціації та приєднання до єдиного євроринку

Хюг Мінгареллі





"Україна поки не може бути членом ЄС, хоча двері залишаються відкритими, але сьогодні питання України як члена не порядку денному. На порядку денному приєднання до єдиного європейського ринку - і це дуже амбітна мета", - сказав він, зазначивши, що Євросоюз в рамках співробітництва також пропонує Україні політичну асоціацію.



За словами Мінгареллі, Україна на сьогодні "розчарована в Європейському Союзі" через затримку прийняття безвізового режиму.



"28 країн-членів заявили, що Україна отримає безвізовий режим протягом наступних декількох місяців. Я розумію, що процес проходить повільніше, ніж очікувалося", - заявив глава представництва ЄС.



15 грудня країни ЄС



16 грудня уряд Нідерландів



Питання прийняття України в Євросоюз не стоїть на порядку денному, але Європа готова співпрацювати в рамках політичної асоціації та приєднання до єдиного європейського ринку. Про це сьогодні в ході дискусії "Аудит зовнішньої політики України" заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі , передає кореспондент ЛІГА.net "Україна поки не може бути членом ЄС, хоча двері залишаються відкритими, але сьогодні питання України як члена не порядку денному. На порядку денному приєднання до єдиного європейського ринку - і це дуже амбітна мета", - сказав він, зазначивши, що Євросоюз в рамках співробітництва також пропонує Україні політичну асоціацію.За словами Мінгареллі, Україна на сьогодні "розчарована в Європейському Союзі" через затримку прийняття безвізового режиму."28 країн-членів заявили, що Україна отримає безвізовий режим протягом наступних декількох місяців. Я розумію, що процес проходить повільніше, ніж очікувалося", - заявив глава представництва ЄС.15 грудня країни ЄС домовилися про юридично зобов'язуюче рішення, якого хотіли добитися Нідерланди для завершення ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС.16 грудня уряд Нідерландів схвалив законопроект, необхідний для ратифікації парламентом асоціації Україна-ЄС. Читайте також: Дуля в кишені: про що домовилися голландці і Євросоюз Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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