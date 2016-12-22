Клімкін про введення візового режиму з РФ: Очікуємо провокацій

МЗС вийде з пропозицією щодо введення візового режиму з Росією, сказав міністр закордонних справ

Павло Клімкін





Відповідаючи на питання, чи варто вводити візовий режим з Росією, Клімкін зазначив, що від країни-агресора можна очікувати провокацій в результаті прийняття такого рішення.



"Ми маємо війну з Росією, причому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є кілька мільйонів наших співгромадян в Росії", - зазначив Клімкін.



"Зараз це (візовий режим, - ред.) аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією про те, як ми це будемо робити, і щодо тимчасових рамок", - сказав Клімкін.



Він вважає, "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".



3 жовтня



Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна повинна рухатися в напрямку того, щоб контролювати тих, хто приїжджає з Росії. Про це він сказав в ефірі ТСН Відповідаючи на питання, чи варто вводити візовий режим з Росією, Клімкін зазначив, що від країни-агресора можна очікувати провокацій в результаті прийняття такого рішення."Ми маємо війну з Росією, причому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є кілька мільйонів наших співгромадян в Росії", - зазначив Клімкін."Зараз це (візовий режим, - ред.) аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією про те, як ми це будемо робити, і щодо тимчасових рамок", - сказав Клімкін.Він вважає, "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".3 жовтня повідомлялося , що спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонував ввести візовий режим з Росією і посилити санкції. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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