Клімкін про введення візового режиму з РФ: Очікуємо провокацій
22.12.2016 10:41
МЗС вийде з пропозицією щодо введення візового режиму з Росією, сказав міністр закордонних справ
Павло Клімкін
Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна повинна рухатися в напрямку того, щоб контролювати тих, хто приїжджає з Росії. Про це він сказав в ефірі ТСН.
Відповідаючи на питання, чи варто вводити візовий режим з Росією, Клімкін зазначив, що від країни-агресора можна очікувати провокацій в результаті прийняття такого рішення.
"Ми маємо війну з Росією, причому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є кілька мільйонів наших співгромадян в Росії", - зазначив Клімкін.
"Зараз це (візовий режим, - ред.) аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією про те, як ми це будемо робити, і щодо тимчасових рамок", - сказав Клімкін.
Він вважає, "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".
3 жовтня повідомлялося, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонував ввести візовий режим з Росією і посилити санкції.
Відповідаючи на питання, чи варто вводити візовий режим з Росією, Клімкін зазначив, що від країни-агресора можна очікувати провокацій в результаті прийняття такого рішення.
"Ми маємо війну з Росією, причому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є кілька мільйонів наших співгромадян в Росії", - зазначив Клімкін.
"Зараз це (візовий режим, - ред.) аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією про те, як ми це будемо робити, і щодо тимчасових рамок", - сказав Клімкін.
Він вважає, "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".
3 жовтня повідомлялося, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонував ввести візовий режим з Росією і посилити санкції.
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