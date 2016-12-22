USD:  26.47  27.14   EUR:  27.46  28.44  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Клімкін: Росія хоче з ОРДЛО зробити російський протекторат

22.12.2016 13:23
Глава МЗС підкреслив важливість переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську
Клімкін: Росія хоче з ОРДЛО зробити російський протекторат
Павло Клімкін
Глава МЗС Павло Клімкін  заявив, що мінські переговори дають певний результат і їх потрібно продовжувати. Про це він заявив в ефірі ТСН.

"Може, я скажу неполіткоректну річ - подивіться, що відбувається в сьогодні Сирії", - сказав Клімкін, коментуючи ефективність переговорів в Мінську.

"Блок домовленостей забезпечує те, що у нас на сьогодні дуже складні переговори, оскільки Росія реально хоче зробити з Донецька і Луганська російський протекторат і через нього дестабілізувати ситуацію в Україні, і те, що вони ведуться за допомогою наших міжнародних партнерів, дуже важливо", - підкреслив Клімкін.

За його словами, будь-який крок вперед на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську можна розглядати як припинення вогню і допуск ОБСЄ в Донбас.

"Без цього нічого не буде", - підкреслив він.

21 грудня повідомлялося, що учасники тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі підтвердили наміри припинити вогонь з 00:00 24 грудня.

26 серпня Україна в Мінську закликала повністю припинити вогонь на лінії розмежування в зоні АТО до 1 вересня для подальшої імплементації мінських домовленостей. Однак, ця вимога не була виконана.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/32808/ispytanie-vernostyu/
 