Клімкін: Росія хоче з ОРДЛО зробити російський протекторат

Глава МЗС підкреслив важливість переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що мінські переговори дають певний результат і їх потрібно продовжувати. Про це він заявив в ефірі ТСН."Може, я скажу неполіткоректну річ - подивіться, що відбувається в сьогодні Сирії", - сказав Клімкін, коментуючи ефективність переговорів в Мінську."Блок домовленостей забезпечує те, що у нас на сьогодні дуже складні переговори, оскільки Росія реально хоче зробити з Донецька і Луганська російський протекторат і через нього дестабілізувати ситуацію в Україні, і те, що вони ведуться за допомогою наших міжнародних партнерів, дуже важливо", - підкреслив Клімкін.За його словами, будь-який крок вперед на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську можна розглядати як припинення вогню і допуск ОБСЄ в Донбас."Без цього нічого не буде", - підкреслив він.21 грудня повідомлялося , що учасники тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі підтвердили наміри припинити вогонь з 00:00 24 грудня.26 серпня Україна в Мінську закликала повністю припинити вогонь на лінії розмежування в зоні АТО до 1 вересня для подальшої імплементації мінських домовленостей. Однак, ця вимога не була виконана.

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