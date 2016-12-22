Бойовики тримають у в'язницях ОРДЛО 109 українських заручників

Глава СБУ Василь Грицак сказав, що 492 людини вважаються зниклими безвісти в окупованому Донбасі

У в'язницях окупованого Донбасу бойовики терористичних організацій ДНР/ЛНР тримають 109 українських заручників. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава СБУ Василь Грицак "На сьогодні ми маємо інформацію про перебування в тюрмах терористів 109 наших хлопців, ще 492 людини вважаються зниклими безвісти. Повторюся, процес звільнення заручників триває постійно. Ми готові йти на поступки саме в цьому питанні, щоб швидше повернути заручників сім'ям", - зазначив Грицак.Він нагадав, що Україна ініціювала обмін 59 підтверджених бойовиками українських заручників на 228 прихильників сепаратистів, які перебувають під слідством, справи щодо яких розглядаються судами або вони вже відбувають покарання."СБУ докладає максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до різдвяних свят", - підкреслив Грицак.22 грудня повідомлялося , що Україна в найближчі дні передасть бойовикам 15 осібДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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