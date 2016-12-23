USD:  26.45  27.08   EUR:  27.49  28.44  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Опитування: Тимошенко виявилася популярнішою Порошенка на 4%

23.12.2016 12:22
За даними групи Рейтинг, лідера Батьківщини в президентському рейтингу готові підтримати 17,7%, а чинного президента - 13,5% українців
Опитування: Тимошенко виявилася популярнішою Порошенка на 4%
Юлія Тимошенко і Петро Порошенко
У рейтингу кандидатів на пост президента лідирує народний депутат, лідер партії  Батьківщина Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, передає кореспондент ЛІГА.net.

Тимошенко готові підтримати 17,7% респондентів, за президента Петра Порошенка проголосували б 13,5%, за лідера Опозиційного блоку Юрія Бойка - 10,4%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 8,8%, мера Львова Андрія Садового - 8, 4%, Анатолія Гриценка - 8,1%, Вадима Рабиновича - 7,3%, Олега Тягнибока - 4,9%, Дмитра Яроша - 3,5%, Надію Савченко - 1,8%.

Згідно з дослідженням, лідером електоральних симпатій серед політичних партій є Батьківщина.

У разі проведення виборів найближчим часом за цю політичну силу можуть віддати свої голоси 16% тих, хто має намір голосувати. 11,8% готові підтримати  БПП, 11,7% - Опоблок, 8,5%- Радикальну партію, 8,6% - Самопоміч, 6,7% - Громадянську позицію, 5,9% - партію За життя, стільки ж ВО Свобода, 2,7% - УКРОП, 2,5% Рух нових сил Саакашвілі.

Більше 80% українців не задоволені роботою Порошенка, 78% - роботою прем'єр-міністра  Володимира Гройсмана  і 82% - роботою спікера ВР Андрія Парубія.

"Тільки 16% опитаних задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені. Схожа ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%. Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, незадоволені - 82%", - сказав заступник директора групи Любомир Мисів.

Опитування проводилося з 8 по 18 грудня цього року, було опитано близько двох тисяч осіб з усіх областей України, крім анексованого Криму і ОРДЛО.

Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.

28 листопада повідомлялося, що лідером електоральних симпатій в президентському рейтингу є Тимошенко - за неї готові проголосувати 17,7% опитаних з тих, хто готові взяти участь у голосуванні і визначилися у своїх симпатіях. Порошенка підтримували 14,3% респондентів.

Читайте також: Тимошенко чи Порошенко: чому розходяться цифри КМІС і Разумкова

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/15639/otchayannye-domohozyajki/
 