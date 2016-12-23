Опитування: Тимошенко виявилася популярнішою Порошенка на 4%
23.12.2016 12:22
За даними групи Рейтинг, лідера Батьківщини в президентському рейтингу готові підтримати 17,7%, а чинного президента - 13,5% українців
Юлія Тимошенко і Петро Порошенко
У рейтингу кандидатів на пост президента лідирує народний депутат, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, передає кореспондент ЛІГА.net.
Тимошенко готові підтримати 17,7% респондентів, за президента Петра Порошенка проголосували б 13,5%, за лідера Опозиційного блоку Юрія Бойка - 10,4%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 8,8%, мера Львова Андрія Садового - 8, 4%, Анатолія Гриценка - 8,1%, Вадима Рабиновича - 7,3%, Олега Тягнибока - 4,9%, Дмитра Яроша - 3,5%, Надію Савченко - 1,8%.
Згідно з дослідженням, лідером електоральних симпатій серед політичних партій є Батьківщина.
У разі проведення виборів найближчим часом за цю політичну силу можуть віддати свої голоси 16% тих, хто має намір голосувати. 11,8% готові підтримати БПП, 11,7% - Опоблок, 8,5%- Радикальну партію, 8,6% - Самопоміч, 6,7% - Громадянську позицію, 5,9% - партію За життя, стільки ж ВО Свобода, 2,7% - УКРОП, 2,5% Рух нових сил Саакашвілі.
Більше 80% українців не задоволені роботою Порошенка, 78% - роботою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і 82% - роботою спікера ВР Андрія Парубія.
"Тільки 16% опитаних задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені. Схожа ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%. Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, незадоволені - 82%", - сказав заступник директора групи Любомир Мисів.
Опитування проводилося з 8 по 18 грудня цього року, було опитано близько двох тисяч осіб з усіх областей України, крім анексованого Криму і ОРДЛО.
Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.
28 листопада повідомлялося, що лідером електоральних симпатій в президентському рейтингу є Тимошенко - за неї готові проголосувати 17,7% опитаних з тих, хто готові взяти участь у голосуванні і визначилися у своїх симпатіях. Порошенка підтримували 14,3% респондентів.
Тимошенко готові підтримати 17,7% респондентів, за президента Петра Порошенка проголосували б 13,5%, за лідера Опозиційного блоку Юрія Бойка - 10,4%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 8,8%, мера Львова Андрія Садового - 8, 4%, Анатолія Гриценка - 8,1%, Вадима Рабиновича - 7,3%, Олега Тягнибока - 4,9%, Дмитра Яроша - 3,5%, Надію Савченко - 1,8%.
Згідно з дослідженням, лідером електоральних симпатій серед політичних партій є Батьківщина.
У разі проведення виборів найближчим часом за цю політичну силу можуть віддати свої голоси 16% тих, хто має намір голосувати. 11,8% готові підтримати БПП, 11,7% - Опоблок, 8,5%- Радикальну партію, 8,6% - Самопоміч, 6,7% - Громадянську позицію, 5,9% - партію За життя, стільки ж ВО Свобода, 2,7% - УКРОП, 2,5% Рух нових сил Саакашвілі.
Більше 80% українців не задоволені роботою Порошенка, 78% - роботою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і 82% - роботою спікера ВР Андрія Парубія.
"Тільки 16% опитаних задоволені діяльністю президента Петра Порошенка, 82% - незадоволені. Схожа ситуація і з оцінкою діяльності прем'єр-міністра Володимира Гройсмана: 16% респондентів заявили, що задоволені його діяльністю, незадоволені - 78%. Діяльністю голови Верховної Ради Андрія Парубія задоволені 11%, незадоволені - 82%", - сказав заступник директора групи Любомир Мисів.
Опитування проводилося з 8 по 18 грудня цього року, було опитано близько двох тисяч осіб з усіх областей України, крім анексованого Криму і ОРДЛО.
Похибка репрезентативності дослідження - не більше 2,2%.
28 листопада повідомлялося, що лідером електоральних симпатій в президентському рейтингу є Тимошенко - за неї готові проголосувати 17,7% опитаних з тих, хто готові взяти участь у голосуванні і визначилися у своїх симпатіях. Порошенка підтримували 14,3% респондентів.
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