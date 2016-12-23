Опитування: Тимошенко виявилася популярнішою Порошенка на 4%

За даними групи Рейтинг, лідера Батьківщини в президентському рейтингу готові підтримати 17,7%, а чинного президента - 13,5% українців

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