Про що говорив Порошенко на закритій зустрічі з БПП: подробиці

Глава держави говорив про ефективність СБУ, бюджет, єдність його команди і доблесть українських військових на Світлодарській дузі

Петро Порошенко





На зустрічі були присутні депутати БПП, міністри за квотою партії, прем'єр



За словами одного зі співрозмовників, зустріч "не була вечіркою в розумінні корпоративу з розвагами". "Було все керівництво, всі вихідці з БПП. Промова президента була патріотичною і показала членам команди наші досягнення - починаючи від єдності і закінчуючи бюджетом", - сказав один з депутатів.



"Президент говорив хороші і важливі слова про команду і країну, про простих людей, які тримають на собі цю країну", - повідомив інший член БПП.



Ще один представник команди президента розповів подробиці промови глави держави. Президент, виступаючи перед присутніми, серед іншого зазначив якісну роботу Служби безпеки України, яка, за його словами, "без піару" забезпечує гідну відсіч "різних проявів недружніх сил".



Глава держави також відзначив військових, які під час останніх зіткнень на Світлодарській дузі, будучи в меншості, вибили російські війська зі стратегічно важливих позицій. В тому числі, зазначив президент, пожертвував собою командир, який повів за собою солдатів.



В цілому збори пройшли "стримано", розповідають учасники. Після виступу президента майже всі присутні розійшлися.



Увечері в четвер президент України Петро Порошенко разом з партією БПП, міністрами і представниками партії в різних органах влади провели передноворічну зустріч в київському спорт-клубі 5 елемент. Про це ЛІГА.net повідомили джерела в політичній силі.На зустрічі були присутні депутати БПП, міністри за квотою партії, прем'єр Володимир Гройсман , мер Києва Віталій Кличко , генеральний прокурор Юрій Луценко . За словами одного з джерел, на зустрічі також був присутній голова Служби безпеки України Василь Грицак За словами одного зі співрозмовників, зустріч "не була вечіркою в розумінні корпоративу з розвагами". "Було все керівництво, всі вихідці з БПП. Промова президента була патріотичною і показала членам команди наші досягнення - починаючи від єдності і закінчуючи бюджетом", - сказав один з депутатів."Президент говорив хороші і важливі слова про команду і країну, про простих людей, які тримають на собі цю країну", - повідомив інший член БПП.Ще один представник команди президента розповів подробиці промови глави держави. Президент, виступаючи перед присутніми, серед іншого зазначив якісну роботу Служби безпеки України, яка, за його словами, "без піару" забезпечує гідну відсіч "різних проявів недружніх сил".Глава держави також відзначив військових, які під час останніх зіткнень на Світлодарській дузі, будучи в меншості, вибили російські війська зі стратегічно важливих позицій. В тому числі, зазначив президент, пожертвував собою командир, який повів за собою солдатів.В цілому збори пройшли "стримано", розповідають учасники. Після виступу президента майже всі присутні розійшлися. Читайте також: Інтенсивні обстріли під Світлодарськом: ГШ повідомляє про втрати ЗСУ Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



Информационное агентство

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