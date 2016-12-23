Геращенко: ОРДЛО вимагають звільнення за формулою 50 на 700

Віце-спікер Верховної Ради сказала, що під час скайп-конференції про амністію кричав сьогодні не тільки президент країни-агресора РФ, але й ОРДЛО

Ірина Геращенко





Геращенко нагадала, що сьогодні президент країни-агресора



"Тобто, цивільних, схоплених на окупованих територіях за проукраїнські погляди (і яких продовжують щодня затримувати) і наших військових, які захищали нашу землю - на всіх, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства", - сказала Геращенко.



За її словами, цю мантру сьогодні слово в слово повторили представники ОРДЛО. "Вони не підтверджують наявність у себе 110 заручників, яких вимагає звільнити СБУ і мінська група, а кажуть, що у них знаходиться вдвічі менше. І вимагають від України негайно передати ОРДЛО 700 осіб і звільнити менше 50", - підкреслила представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу.



Вона додала, що в списку тих, кого вимагають, є вбивці та інші особи, які вчинили тяжкі злочини.



"У списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам відомі, їх просто ховають і не дають жодної інформації про звільнення", - зазначила Геращенко.



Сьогодні на скайп - конференції Україна ставила питання пошуку компромісу для звільнення до різдвяних свят.



"Нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків, піднімали питання про негайну передачу Україні нового заручника, який пораненим потрапив до рук бойовиків кілька днів тому, при бойовому зіткненні", - сказала Геращенко.



"Відповіді не було, вірніше, по суті, весь світ почув сьогодні відповідь від глави РФ: що режисери і журналісти - диверсанти і терористи, українська сторона не амністує всіх, що повинен бути прийнятий закон про амністію. Так, про амністію кричали сьогодні і ОРДЛО", - підкреслила Геращенко.



На її думку, РФ не готова зараз віддати українських заручників.



"Чекає нової адміністрації



"Ми наполягаємо на тому, щоб світ не мовчав, щоб світ підключився до цього знущання над українцями... На жаль, новин на сьогодні, після скайп - конференції в натуральній формі.... бо так вирішила Москва", - додала віце-спікер.



23 грудня президент Росії



ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.





Віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко заявила, що представники ОРДЛО не підтверджують наявність 110 українських заручників. Про це вона повідомила вчера у себе в Facebook Геращенко нагадала, що сьогодні президент країни-агресора Володимир Путін знову заявив про обмін всіх на всіх."Тобто, цивільних, схоплених на окупованих територіях за проукраїнські погляди (і яких продовжують щодня затримувати) і наших військових, які захищали нашу землю - на всіх, хто скоїв тяжкі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства", - сказала Геращенко.За її словами, цю мантру сьогодні слово в слово повторили представники ОРДЛО. "Вони не підтверджують наявність у себе 110 заручників, яких вимагає звільнити СБУ і мінська група, а кажуть, що у них знаходиться вдвічі менше. І вимагають від України негайно передати ОРДЛО 700 осіб і звільнити менше 50", - підкреслила представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу.Вона додала, що в списку тих, кого вимагають, є вбивці та інші особи, які вчинили тяжкі злочини."У списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам відомі, їх просто ховають і не дають жодної інформації про звільнення", - зазначила Геращенко.Сьогодні на скайп - конференції Україна ставила питання пошуку компромісу для звільнення до різдвяних свят."Нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків, піднімали питання про негайну передачу Україні нового заручника, який пораненим потрапив до рук бойовиків кілька днів тому, при бойовому зіткненні", - сказала Геращенко."Відповіді не було, вірніше, по суті, весь світ почув сьогодні відповідь від глави РФ: що режисери і журналісти - диверсанти і терористи, українська сторона не амністує всіх, що повинен бути прийнятий закон про амністію. Так, про амністію кричали сьогодні і ОРДЛО", - підкреслила Геращенко.На її думку, РФ не готова зараз віддати українських заручників."Чекає нової адміністрації Трампа чекає ослаблення нормандського формату, працює над дискредитацією мінських груп, сприяє іншим дестабілізуючим рухам всередині самої України", - зазначила Геращенко."Ми наполягаємо на тому, щоб світ не мовчав, щоб світ підключився до цього знущання над українцями... На жаль, новин на сьогодні, після скайп - конференції в натуральній формі.... бо так вирішила Москва", - додала віце-спікер.23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив , що підтримує обмін за формулою всіх на всіх.ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

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