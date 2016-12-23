ООН створила трибунал по діям Росії в окупованому Криму
23.12.2016 17:52
Президент сказав, що був сформований суд, який на початку 2017 року почне розгляд справи за позовом України в країну-агресор РФ
Фото: EPA
Україна готова довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права в окупованому Криму. Про це заявив президент Петро Порошенко у себе в Facebook.
"Україна готова довести в арбітражі, що агресор зухвало порушує суверенні права щодо користування гарантованими правами в своїх морських акваторіях, на континентальному шельфі в прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах", - зазначив Порошенко.
Порошенко нагадав, що 22 грудня, було сформовано суд, який на початку 2017 року почне розгляд справи за позовом України в РФ.
"У вересні у виконанні мого доручення МЗС ініціював суперечку про порушення Росією конвенції ООН з морського права", - сказав Порошенко.
23 грудня глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що арбітраж у справі про порушення Росією конвенції ООН з морського права повністю сформований.
14 грудня повідомлялося, що українці подали понад 3 тис позовів проти Росії.
В кінці серпня повідомлялося, що Україна звернеться до Міжнародного трибуналу Організації Об'єднаних Націй з морського права через порушення Росією відповідної конвенції ООН.
Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
"Україна готова довести в арбітражі, що агресор зухвало порушує суверенні права щодо користування гарантованими правами в своїх морських акваторіях, на континентальному шельфі в прилеглих до Автономної Республіки Крим морських зонах", - зазначив Порошенко.
Порошенко нагадав, що 22 грудня, було сформовано суд, який на початку 2017 року почне розгляд справи за позовом України в РФ.
"У вересні у виконанні мого доручення МЗС ініціював суперечку про порушення Росією конвенції ООН з морського права", - сказав Порошенко.
23 грудня глава МЗС Павло Клімкін повідомив, що арбітраж у справі про порушення Росією конвенції ООН з морського права повністю сформований.
14 грудня повідомлялося, що українці подали понад 3 тис позовів проти Росії.
В кінці серпня повідомлялося, що Україна звернеться до Міжнародного трибуналу Організації Об'єднаних Націй з морського права через порушення Росією відповідної конвенції ООН.
Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
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