У ЗСУ розповіли про бойові втрати української армії в 2016 році
26.12.2016 12:16
Згідно з даними прес-служби ЗСУ, в 2016 році небойові втрати української армії перевищили бойові
Фото: mil.gov.ua
Бойові втрати української армії в 2016 році склали 211 бійців. Про це йдеться у відповіді Управління по зв'язках з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна.
"Кількість втрат в 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - наголошується в повідомленні.
В управлінні також розповіли про втрати техніки. "Протягом 2016 року в результаті бойових ушкоджень втрати озброєння і військової техніки в Збройних Силах України становлять понад 100 одиниць", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомили, що в той же час в нинішньому році контракт з армією підписали близько 7,5 тисяч осіб.
Також у відповіді журналістам зазначено, що українська армія отримала тисячу одиниць нового модернізованого озброєння і військової техніки та ще близько 700 одиниць були відремонтовані і повернуті ЗСУ.
29 листопада 2016 року повідомлялося, що станом на 21 листопада за все в зоні АТО загинули 2145 військовослужбовців Збройних Сил України.
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"Кількість втрат в 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - наголошується в повідомленні.
В управлінні також розповіли про втрати техніки. "Протягом 2016 року в результаті бойових ушкоджень втрати озброєння і військової техніки в Збройних Силах України становлять понад 100 одиниць", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі повідомили, що в той же час в нинішньому році контракт з армією підписали близько 7,5 тисяч осіб.
Також у відповіді журналістам зазначено, що українська армія отримала тисячу одиниць нового модернізованого озброєння і військової техніки та ще близько 700 одиниць були відремонтовані і повернуті ЗСУ.
29 листопада 2016 року повідомлялося, що станом на 21 листопада за все в зоні АТО загинули 2145 військовослужбовців Збройних Сил України.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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