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Міністр оборони оголосив про зрив перемир'я в Донбасі

26.12.2016 15:26
За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ
Міністр оборони оголосив про зрив перемир'я в Донбасі
Степан Полторак
Міністр оборони  Степан Полторак  заявив, що домовленості про припинення вогню в зоні АТО не виконуються. За минулу добу бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ. Про це міністр сказав на брифінгу в Харкові, повідомляє УНІАН.

За словами Полторака, відповідні дії підтримуються Росією.

"Це є свідченням агресивної політики, яка підтримується РФ, і агресивної поведінки терористичних угруповань, що знаходяться в Донецьку і Луганську", - підкреслив він.

При цьому міністр запевнив, що ЗСУ повністю контролюють ситуацію на передовій і, в разі загострення, готові дати відсіч.

"Ми відстежуємо ситуацію, ми спостерігаємо за ситуацією і готові реагувати, якщо вона буде посилюватися", - підкреслив Полторак.

З 00:00 24 листопада набрав чинності режим припинення вогню в Донбасі, про який домовилася тристороння контактна група в Мінську. У штабі АТО заявляють, що перемир'я було порушено вже через 25 хвилин після півночі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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