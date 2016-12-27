Бойовики передали Україні двох заручниць - Будик
27.12.2016 13:06
Бойовики терористичної організації ДНР передали двох громадян України на неокуповану територію країни
Фото: скрыншот
Представники терористичної організації ДНР сьогодні вранці, 27 грудня, передали Україні двох заручниць. Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будик в ефірі каналу 112 Україна.
"В даний момент ми перетнули територію, контрольовану Україною. З дівчатами все в порядку, відчувають себе нормально... Можу привітати зі звільненням ще двох наших громадян", - сказав він.
Спецтранспортом суддя маріупольського суду і журналістка, яка перебувала в Луганській області, були доставлені на контрольовану територію України.
"Обміну не було. Було звільнення без всяких умов... все пройшло відповідно до того, як ми планували. Все спокійно", - додав Будик.
26 грудня 2016 року ватажки терористичних організацій ДНР/ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок.
У свою чергу віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко в коментарі ЛІГА.netповідомила, що головне те, що процес звільнення розблоковано. "Ми щасливі звільненню кожної людини. Якщо це реакція на жест доброї волі української сторони щодо передачі ОРДЛО 15 осіб, тих, що вони просили, - ми щасливі, аби розблокувати процес звільнення", - зазначила Геращенко.
Вона підкреслила, що про долю цих жінок українська сторона вела переговори на мінських групах ще з весни. "Одна з них (жінок, яких бойовики погодилися передати Савченко, - ред.) працює в медіа, друга являє один з державних інститутів, можливо, за це їх і затримали, коли вони відвідували своїх близьких", - уточнила віце-спікер.
"В даний момент ми перетнули територію, контрольовану Україною. З дівчатами все в порядку, відчувають себе нормально... Можу привітати зі звільненням ще двох наших громадян", - сказав він.
Спецтранспортом суддя маріупольського суду і журналістка, яка перебувала в Луганській області, були доставлені на контрольовану територію України.
"Обміну не було. Було звільнення без всяких умов... все пройшло відповідно до того, як ми планували. Все спокійно", - додав Будик.
26 грудня 2016 року ватажки терористичних організацій ДНР/ЛНР Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили про намір передати депутату Надії Савченко двох полонених жінок.
У свою чергу віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко в коментарі ЛІГА.netповідомила, що головне те, що процес звільнення розблоковано. "Ми щасливі звільненню кожної людини. Якщо це реакція на жест доброї волі української сторони щодо передачі ОРДЛО 15 осіб, тих, що вони просили, - ми щасливі, аби розблокувати процес звільнення", - зазначила Геращенко.
Вона підкреслила, що про долю цих жінок українська сторона вела переговори на мінських групах ще з весни. "Одна з них (жінок, яких бойовики погодилися передати Савченко, - ред.) працює в медіа, друга являє один з державних інститутів, можливо, за це їх і затримали, коли вони відвідували своїх близьких", - уточнила віце-спікер.
Читайте також: Бойовики тримають у в'язницях ОРДЛО 109 українських заручників - СБУ
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