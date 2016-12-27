Бойовики передали Україні двох заручниць - Будик

Бойовики терористичної організації ДНР передали двох громадян України на неокуповану територію країни

" Одна з них ( жінок , яких бойовики погодилися передати Савченко , - ред . ) працює в медіа , друга являє один з державних інститутів , можливо , за це їх і затримали , коли вони відвідували своїх близьких " , - уточнила віце - спікер .