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Турчинов: На новорічні свята в Донбасі можливі провокації

27.12.2016 14:10
За словами Олександра Турчинова, "нечиста сила саме в такі християнські свята себе і проявляє"
Турчинов: На новорічні свята в Донбасі можливі провокації
На новорічні та різдвяні свята в Донбасі можливі провокації з боку російсько-терористичних військ. Про це сьогодні в ході відвідин військової частини 3027 Національної гвардії заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, передає кореспондент ЛІГА.net.

"Нечиста сила саме в такі християнські свята себе і проявляє. На жаль, саме з такою нечистою силою ми і ведемо війну, захищаючи нашу країну. Я можу прогнозувати, що будуть провокації. Починаючи з 2014 року у них особливо на християнські свята щось зсередини рве назовні і вони пробують здійснювати провокації. Але нечиста сила завжди приречена", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів, чи очікуються в Донбасі провокаційні дії з боку російсько-терористичних військ в новорічні і різдвяні свята.

Турчинов підкреслив, що в 2016 році Україна в Донбасі не втратила жодного метра своєї території, а всі спроби прорвати оборону сил АТО не увінчалися успіхом.

"Метр за метром ми починаємо звільняти окуповані території. Я впевнений, що 2017 рік стане переломним в цьому питанні", - додав секретар РНБО.

Останнім часом в Донбасі спостерігається ескалація конфлікту. За минулу добу гібридні війська РФ продовжили порушувати режим тиші і відкривали вогонь 37 разів.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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