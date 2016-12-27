Охендовський про звільнення з ЦВК: Хочу, але не піду
27.12.2016 16:23
Охендовський висловив бажання покинути посаду глави ЦВК, але за своєю ініціативою подавати у відставку не планує
Михайло Охендовський
Михайло Охендовський хоче піти з посади голови Центральної виборчої комісії. Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на пряме запитання кореспондента ЛІГА.net.
"Так, я хочу піти", - сказав він.
Однак за своєю ініціативою подавати у відставку Охендовський не планує. "По-перше, тому що з мого боку це буде визнанням того, що мені є в чому собі дорікнути. По-друге, я не хотів би, щоб Центральна виборча комісія залишалася без голови", - сказав він.
За його словами, члени ЦВК, повноваження яких закінчилися ще два роки тому, регулярно публічно звертаються до Верховної Ради з проханням про звільнення.
"Будь ласка, ми давали згоду на сім років, в 2007 році. Зараз йде вже десятий рік, як ми працюємо на цих посадах. Деякі з моїх колег ще в червні 2014 року знайшли собі нову роботу, сподівалися, що скоро до неї приступлять, але не змогли - і втратили. Ми зараз перебуваємо в ситуації абсолютної невизначеності. Ми як громадяни України не можемо планувати навіть своє життя, оскільки ніхто не знає, скільки ще нам доведеться тут перебувати", - зазначив він.
Охендовський уточнив, що піти за власним бажанням члени ЦВК могли тільки до 1 червня 2014 року, а зараз це неможливо за законом.
На питання ЛІГА.net, чому "прострочений" склад ЦВК досі не замінений, Охендовський сказав: "Це не від нас залежить... Наскільки мені відомо з неформального спілкування, будь-який з можливих проектів нової Центральної виборчої комісії виглядає набагато гірше, ніж цей" .
Коментуючи репліку про те, що це викликає в суспільстві підозру в тому, що ЦВК використовується певними політичними силами на виборах, Охендовський зазначив: "Це, звичайно, дає підстави для подібного роду тверджень, але вони абсолютно не відповідають дійсності... Мені здається, зараз Центральна виборча комісія є одним з найбільш незалежних органів, тому що навіть партій, від яких обиралися деякі члени комісій, вже не існує. Тобто, говорити навіть про якусь умовну залежнысть ленів ЦВК від якихось політичних партій - це велике перебільшення".
"Але наскільки я відчуваю, більшість членів комісії, а у 12 з них закінчився термін повноважень, хочуть піти. У лютому буде ще 13-й член комісії", - сказав він.
13 грудня голові ЦВК було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому і особливо великому розмірах).
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"Так, я хочу піти", - сказав він.
Однак за своєю ініціативою подавати у відставку Охендовський не планує. "По-перше, тому що з мого боку це буде визнанням того, що мені є в чому собі дорікнути. По-друге, я не хотів би, щоб Центральна виборча комісія залишалася без голови", - сказав він.
За його словами, члени ЦВК, повноваження яких закінчилися ще два роки тому, регулярно публічно звертаються до Верховної Ради з проханням про звільнення.
"Будь ласка, ми давали згоду на сім років, в 2007 році. Зараз йде вже десятий рік, як ми працюємо на цих посадах. Деякі з моїх колег ще в червні 2014 року знайшли собі нову роботу, сподівалися, що скоро до неї приступлять, але не змогли - і втратили. Ми зараз перебуваємо в ситуації абсолютної невизначеності. Ми як громадяни України не можемо планувати навіть своє життя, оскільки ніхто не знає, скільки ще нам доведеться тут перебувати", - зазначив він.
Охендовський уточнив, що піти за власним бажанням члени ЦВК могли тільки до 1 червня 2014 року, а зараз це неможливо за законом.
На питання ЛІГА.net, чому "прострочений" склад ЦВК досі не замінений, Охендовський сказав: "Це не від нас залежить... Наскільки мені відомо з неформального спілкування, будь-який з можливих проектів нової Центральної виборчої комісії виглядає набагато гірше, ніж цей" .
Коментуючи репліку про те, що це викликає в суспільстві підозру в тому, що ЦВК використовується певними політичними силами на виборах, Охендовський зазначив: "Це, звичайно, дає підстави для подібного роду тверджень, але вони абсолютно не відповідають дійсності... Мені здається, зараз Центральна виборча комісія є одним з найбільш незалежних органів, тому що навіть партій, від яких обиралися деякі члени комісій, вже не існує. Тобто, говорити навіть про якусь умовну залежнысть ленів ЦВК від якихось політичних партій - це велике перебільшення".
"Але наскільки я відчуваю, більшість членів комісії, а у 12 з них закінчився термін повноважень, хочуть піти. У лютому буде ще 13-й член комісії", - сказав він.
13 грудня голові ЦВК було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабара у великому і особливо великому розмірах).
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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