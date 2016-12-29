Захоплення Луганська: ГПУ склала підозри про держзраду регіоналам
29.12.2016 13:14
СБУ займається пошуком регіоналів, серед яких Сергій Горохов, Валерій Голенко, Євген Харін, Сергій Кравченко і Маноліс Пілавов
Генпрокуратура склала повідомлення про підозри екс-народному депутату Сергію Горохову, главі Луганської обласної ради Валерію Голенку, його першому заступнику Євгену Харіну, Луганському міському голові Сергію Кравченку і його першому заступнику Манолісу Пілавову. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Повідомлення про підозру складено в рамках розслідування кримінального провадження проти колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
"На підставі зібраних належних та допустимих доказів вони обґрунтовано підозрюються в пособництві в захопленні будівлі, яка забезпечувала діяльність органів державної влади, управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України)", - відзначили в прес-службі.
Також вони підозрюються в скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК).
У ГПУ додали, що Горохов, Голенко, Кравченко і Пілавов підозрюються в організаційному і іншому сприянні у створенні діяльності терористичної організації Луганська народна республіка (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Вони підозрюються в державній зраді, а саме: надання іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК).
Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради Аресна Клінчаєва здійснюють співробітники СБУ.
"ГПУ отримала поставлення слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних і застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - підкреслили в прес-службі.
В даний час досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину і надання їх діям належної правової оцінки.
12 грудня повідомлялося, що Генеральна прокуратура завершила розслідування справи колишнього голови фракції Єфремова.
За інформацією ЛІГА.net, Пілавов в даний час знаходиться в окупованому Луганську. Він - так званий мер міста.
Горохов і Харін деякий час перебували в окупованому Криму, а Кравченко - в Чехії.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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Повідомлення про підозру складено в рамках розслідування кримінального провадження проти колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.
"На підставі зібраних належних та допустимих доказів вони обґрунтовано підозрюються в пособництві в захопленні будівлі, яка забезпечувала діяльність органів державної влади, управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України)", - відзначили в прес-службі.
Також вони підозрюються в скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК).
У ГПУ додали, що Горохов, Голенко, Кравченко і Пілавов підозрюються в організаційному і іншому сприянні у створенні діяльності терористичної організації Луганська народна республіка (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Вони підозрюються в державній зраді, а саме: надання іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК).
Розшук зазначених осіб, а також депутата Луганської обласної ради Аресна Клінчаєва здійснюють співробітники СБУ.
"ГПУ отримала поставлення слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваних і застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - підкреслили в прес-службі.
В даний час досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення всіх співучасників злочину і надання їх діям належної правової оцінки.
12 грудня повідомлялося, що Генеральна прокуратура завершила розслідування справи колишнього голови фракції Єфремова.
За інформацією ЛІГА.net, Пілавов в даний час знаходиться в окупованому Луганську. Він - так званий мер міста.
Горохов і Харін деякий час перебували в окупованому Криму, а Кравченко - в Чехії.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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