Соціологи прокоментували скандальне опитування про нових лідерів
29.12.2016 15:28
Як одіозні Савченко, Рабинович, Мураєв та інші виявилися "новими обличчями". Пояснюють автори дослідження та їх колеги
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Вчора соціальні мережі розбурхало опитування, проведене фондом Демократичні ініціативи та Центром Разумкова. Соціологи привели дані, згідно з якими частина респондентів (18,7%, які змогли назвати хоч якісь п'ять імен) назвала серед "нових лідерів" кілька одіозних політиків, серед яких Савченко (11,4% від числа тих, хто зміг назвати прізвища ), Мураєв (7,9% від того ж числа), Рабинович (7,1%) та інших. ЛІГА.net попросила соціологів пояснити, як же так вийшло, хто замовляв опитування і наскільки воно відображає реальність.
Кожному респонденту було запропоновано згадати і назвати п'ять прізвищ. За словами директора фонду Демініціативи Ірини Бекешкіної, соціологи при цьому ніяких підказок не давали. Те, що в списку опинилися політики, які не перший рік перебувають при владі, Бекешкіна пояснила тим, що, можливо, респонденти неправильно зрозуміли питання. "Можливо, люди не зовсім правильно зрозуміли запитання. Але вони назвали їх - ми записали. Це було відкрите питання. Тому багато старих політиків потрапили в список, в якому їх не повинно було бути", - сказала вона.
Як повідомили соціологи, опитування було профінансовано в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерланди.
Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що в опитуванні зазначено, що потребу в нових політичних лідерах відзначили 61,8% виборців, але тільки 18,7% змогли назвати їх. "Виходить, що запит у суспільства на нових лідерів великий, але лише незначна частина респондентів бачить їх серед політиків", - повідомив Биченко.
Він додав, що згідно з попереднім опитуванням, українці найменше довіряють українським чиновникам, в той час як великою довірою користуються представники громадянського сектору (зокрема, волонтерські організації), армія і церква. Як правило, серед них і потрібно шукати нових лідерів, але імена їх невідомі. На думку Биченка, це і є причиною, чому респонденти якщо і називають лідерів, то серед старих відомих політиків.
ЛІГА.net попросила прокоментувати дослідження і колегу соціологів, який не брав участі в підготовці опитування, генерального директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимира Паніотто.
"Люди хочуть, щоб були якісь зміни, і тому називають тих, кого б вони хотіли бачити серед політиків, які зараз є. За допомогою цього дослідження ми можемо краще зрозуміти, що розуміють люди, коли ми запитуємо про нових лідерів. Можливо, в наступному дослідженні респондентам покажуть список, з якого попросять лідерів вибрати. Як правило, в маркетингових дослідженнях роблять так: спочатку ставлять відкрите питання, а потім закрите. Перше питання показує, що крутиться в головах людей весь час, а друге - що вони вибирають вже із запропонованого. Це називається Brand awareness (показник обізнаності про торгову марку, - ред.)", - пояснив Паніотто.
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Кожному респонденту було запропоновано згадати і назвати п'ять прізвищ. За словами директора фонду Демініціативи Ірини Бекешкіної, соціологи при цьому ніяких підказок не давали. Те, що в списку опинилися політики, які не перший рік перебувають при владі, Бекешкіна пояснила тим, що, можливо, респонденти неправильно зрозуміли питання. "Можливо, люди не зовсім правильно зрозуміли запитання. Але вони назвали їх - ми записали. Це було відкрите питання. Тому багато старих політиків потрапили в список, в якому їх не повинно було бути", - сказала вона.
Як повідомили соціологи, опитування було профінансовано в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерланди.
Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що в опитуванні зазначено, що потребу в нових політичних лідерах відзначили 61,8% виборців, але тільки 18,7% змогли назвати їх. "Виходить, що запит у суспільства на нових лідерів великий, але лише незначна частина респондентів бачить їх серед політиків", - повідомив Биченко.
Він додав, що згідно з попереднім опитуванням, українці найменше довіряють українським чиновникам, в той час як великою довірою користуються представники громадянського сектору (зокрема, волонтерські організації), армія і церква. Як правило, серед них і потрібно шукати нових лідерів, але імена їх невідомі. На думку Биченка, це і є причиною, чому респонденти якщо і називають лідерів, то серед старих відомих політиків.
ЛІГА.net попросила прокоментувати дослідження і колегу соціологів, який не брав участі в підготовці опитування, генерального директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимира Паніотто.
"Люди хочуть, щоб були якісь зміни, і тому називають тих, кого б вони хотіли бачити серед політиків, які зараз є. За допомогою цього дослідження ми можемо краще зрозуміти, що розуміють люди, коли ми запитуємо про нових лідерів. Можливо, в наступному дослідженні респондентам покажуть список, з якого попросять лідерів вибрати. Як правило, в маркетингових дослідженнях роблять так: спочатку ставлять відкрите питання, а потім закрите. Перше питання показує, що крутиться в головах людей весь час, а друге - що вони вибирають вже із запропонованого. Це називається Brand awareness (показник обізнаності про торгову марку, - ред.)", - пояснив Паніотто.
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