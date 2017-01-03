Створений в рамках судової реформи орган, як передбачається, ліквідує політичну складову в судовій гілці влади

На зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком і заступником голови Адміністрації президента Олексієм Філатовим глава держави Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя, ухвалений парламентом 21 грудня. Про це повідомила прес-служба президента.

"(Це) орган, який усуває політичну складову в судовій гілці влади, Верховну Раду - з механізмів призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності та звільнення суддів", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що законопроект про Вищу раду правосуддя отримав позитивні оцінки Венеціанської комісії, партнерів з Євросоюзу і США. "Вважаю, що це рішучі дії щодо забезпечення ключового права українських громадян - права на справедливість, права на справедливий суд", - заявив він.

За словами глави держави, створення цієї структури є "одним з ключових моментів судової реформи".

Порошенко також підписав закон про внесення змін до бюджетного кодексу, які врегулюють питання фінансування нового органу.

Вища рада правосуддя буде вносити подання про призначення судді, створює органи для розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності суддів, ухвалює рішення про звільнення судді, дає згоду на затримання судді або його арешт. Також орган погоджує кількість суддів у суді, затверджує положення про єдину судову інформаційну систему, бере участь у визначенні видатків держбюджету на утримання суддів тощо.

Вища рада правосуддя складатиметься з 21 члена: 10 з них будуть обрані на з'їзді суддів з числа суддів, двох обиратиме і призначатиме президент, ще двох - Верховна Рада, двох - з'їзд адвокатів. Також по два представника обиратиме всеукраїнська конференція прокурорів і з'їзд юридичних вузів.



Глава Верховного суду України входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

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