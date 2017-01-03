Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через заяви про Крим

Кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через її заяви про те, що анексія Криму Росією нібито була законною

СБУ може заборонити в'їзд до України кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, яка заявила, що вважає анексію Криму Росією законною. Про це ЛІГА.net повідомив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

"Що стосується заяв будь-яких політиків будь-яких країн, якщо мова йде про невизнання окупації наших територій або про те, що окупація є законною, то такі дії оцінюються як Службою безпеки України, так і Міністерством закордонних справ", - сказав Ткачук.

"У випадку, якщо ми бачимо завдання певної шкоди нашим інтересам, то є багато інструментів, які можуть застосовуватися: і заборона в'їзду на територію нашої країни, і виклик посла для дачі пояснень, якщо мова йде про офіційну особу, що представляє державу", - пояснив він.

При цьому Ткачук зазначив, що близькі зв'язки Ле Пен з Росією - загальновідомий факт.

В першу чергу, сказав він, СБУ перевірятиме достовірність інформації про заяву Ле Пен. Перед прийняттям рішення СБУ проведе консультації з МЗС, оскільки ця подія має відношення до зовнішньої політики держави. На думку представника СБУ, слід очікувати реакції на заяву Ле Пен з боку МЗС України.

Сьогодні, 3 січня, кандидат у президенти Франції від Національного фронту Марін Ле Пен в інтерв'ю телеканалу BFMTV заявила, що анексія українського Криму Росією "не є незаконною".

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