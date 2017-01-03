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Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через заяви про Крим

03.01.2017 17:45
Кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через її заяви про те, що анексія Криму Росією нібито була законною
Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через заяви про Крим
Марін Ле Пен (фото - ЕРА)

СБУ може заборонити в'їзд до України кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, яка заявила, що вважає анексію Криму Росією законною. Про це ЛІГА.net повідомив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

"Що стосується заяв будь-яких політиків будь-яких країн, якщо мова йде про невизнання окупації наших територій або про те, що окупація є законною, то такі дії оцінюються як Службою безпеки України, так і Міністерством закордонних справ", - сказав Ткачук.

"У випадку, якщо ми бачимо завдання певної шкоди нашим інтересам, то є багато інструментів, які можуть застосовуватися: і заборона в'їзду на територію нашої країни, і виклик посла для дачі пояснень, якщо мова йде про офіційну особу, що представляє державу", - пояснив він.

При цьому Ткачук зазначив, що близькі зв'язки Ле Пен з Росією - загальновідомий факт.

В першу чергу, сказав він, СБУ перевірятиме достовірність інформації про заяву Ле Пен. Перед прийняттям рішення СБУ проведе консультації з МЗС, оскільки ця подія має відношення до зовнішньої політики держави. На думку представника СБУ, слід очікувати реакції на заяву Ле Пен з боку МЗС України.

Сьогодні, 3 січня, кандидат у президенти Франції від Національного фронту Марін Ле Пен в інтерв'ю телеканалу BFMTV заявила, що анексія українського Криму Росією "не є незаконною".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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