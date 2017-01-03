Ле Пен можуть заборонити в'їзд до України через заяви про Крим
СБУ може заборонити в'їзд до України кандидату в президенти Франції Марін Ле Пен, яка заявила, що вважає анексію Криму Росією законною. Про це ЛІГА.net повідомив керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.
"Що стосується заяв будь-яких політиків будь-яких країн, якщо мова йде про невизнання окупації наших територій або про те, що окупація є законною, то такі дії оцінюються як Службою безпеки України, так і Міністерством закордонних справ", - сказав Ткачук.
"У випадку, якщо ми бачимо завдання певної шкоди нашим інтересам, то є багато інструментів, які можуть застосовуватися: і заборона в'їзду на територію нашої країни, і виклик посла для дачі пояснень, якщо мова йде про офіційну особу, що представляє державу", - пояснив він.
При цьому Ткачук зазначив, що близькі зв'язки Ле Пен з Росією - загальновідомий факт.
В першу чергу, сказав він, СБУ перевірятиме достовірність інформації про заяву Ле Пен. Перед прийняттям рішення СБУ проведе консультації з МЗС, оскільки ця подія має відношення до зовнішньої політики держави. На думку представника СБУ, слід очікувати реакції на заяву Ле Пен з боку МЗС України.
Сьогодні, 3 січня, кандидат у президенти Франції від Національного фронту Марін Ле Пен в інтерв'ю телеканалу BFMTV заявила, що анексія українського Криму Росією "не є незаконною".
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Матеріали по темі
-
03.01.2017 17:07
-
03.01.2017 16:44
-
03.01.2017 16:11
-
03.01.2017 14:46
-
03.01.2017 14:34
-
926
-
284
-
243
-
206
-
169