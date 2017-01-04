ОБСЄ: Без припинення вогню виборів в Донбасі не буде
04.01.2017 10:55
Ефективність роботи ОБСЄ в Донбасі - це повне припинення вогню, сказав глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц
Себастьян Курц (фото - EPA)
Новий глава місії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що головною умовою проведення виборів в ОРДЛО має стати повне припинення вогню. Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з главою МЗС Павлом Клімкіним в Маріуполі, передає кореспондент ЛІГА.net.
За словами Курца, ефективність роботи ОБСЄ в Донбасі - це повне припинення вогню.
"Це повинно стати основою для проведення вільних і чесних виборів", - сказав глава ОБСЄ.
Сьогодні Курц підкреслив, що мінські домовленості необхідні і їх потрібно виконувати.
Клімкін сьогодні заявив, що потрібно дати спостерігачам місії ОБСЄ повний доступ до окупованих територій Донбасу, до неконтрольованих ділянок кордону.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
За словами Курца, ефективність роботи ОБСЄ в Донбасі - це повне припинення вогню.
"Це повинно стати основою для проведення вільних і чесних виборів", - сказав глава ОБСЄ.
Сьогодні Курц підкреслив, що мінські домовленості необхідні і їх потрібно виконувати.
Клімкін сьогодні заявив, що потрібно дати спостерігачам місії ОБСЄ повний доступ до окупованих територій Донбасу, до неконтрольованих ділянок кордону.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
04.01.2017 12:40
-
04.01.2017 12:33
-
03.01.2017 17:45
-
03.01.2017 17:07
-
03.01.2017 16:44
-
993
-
676
-
463
-
393
-
389
Новости партнеров