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ОБСЄ: Без припинення вогню виборів в Донбасі не буде

04.01.2017 10:55
Ефективність роботи ОБСЄ в Донбасі - це повне припинення вогню, сказав глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц
ОБСЄ: Без припинення вогню виборів в Донбасі не буде
Себастьян Курц (фото - EPA)
Новий глава місії Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що головною умовою проведення виборів в ОРДЛО має стати повне припинення вогню. Про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з главою МЗС  Павлом Клімкіним  в Маріуполі, передає кореспондент ЛІГА.net.

За словами Курца, ефективність роботи ОБСЄ в Донбасі - це повне припинення вогню.

"Це повинно стати основою для проведення вільних і чесних виборів", - сказав глава ОБСЄ.

Сьогодні Курц підкреслив, що мінські домовленості необхідні і їх потрібно виконувати.

Клімкін сьогодні  заявив, що потрібно дати спостерігачам місії ОБСЄ повний доступ до окупованих територій Донбасу, до неконтрольованих ділянок кордону.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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