Геращенко: Виклик номер один - це війна в Донбасі

Віце спікер Верховної Ради назвала кілька викликів для України в 2017 році

Ірина Геращенко





"У нас буде непростий 2017-й рік, але питання тут не в виборах. В першу чергу, нам потрібно відродити економіку, тому що людям дуже важко економічно, і в реформи вони повірять, коли відчують їх позитивний результат, хоча крихітний, на власному гаманці. Тому питання номер один і виклик номер один - залишається війна в Донбасі, на жаль,



За її словами, третій виклик - це зовнішня важка кон'юнктура.



"Непрості процеси відбуваються в Європейському Союзі, складні процеси відбуваються в світі. Це все України, безумовно, торкнеться. Треба бути до цього готовим, потрібно бути реалістом, але при цьому не рвати волосся, не посипати голову попелом і не кричати про зраду, що це ми самі в усьому винні - і в гальмуванні безвізового режиму, і в інших зовнішніх проблемах. Це не так", - сказала Геращенко.



Вона вважає, Україна вистояла ці два важкі роки.



"У самому цьому факті нашого виживання є щось нереальне, фантастичне. Якщо ми вистояли, якщо нікому ззовні не вдалося реалізувати план знищення України, то це тільки ще раз доводить, що ми вистоїмо. Це буде непросто, але у нас немає іншого шляху, і ми ж не хочемо бути якимось черговим суб'єктом федерації", - зазначила Геращенко.



1 січня Геращенко



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Віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі мінського процесу Ірина Геращенко заявила, що викликом номер один для України залишається війна в Донбасі. Про це він сказала в інтерв'ю Укрінформу "У нас буде непростий 2017-й рік, але питання тут не в виборах. В першу чергу, нам потрібно відродити економіку, тому що людям дуже важко економічно, і в реформи вони повірять, коли відчують їх позитивний результат, хоча крихітний, на власному гаманці. Тому питання номер один і виклик номер один - залишається війна в Донбасі, на жаль, Путін не збирається поки звідти виходити. Виклик другий - найважливіший для суспільства, для громадян - це відродження економіки", - підкреслила Геращенко.За її словами, третій виклик - це зовнішня важка кон'юнктура."Непрості процеси відбуваються в Європейському Союзі, складні процеси відбуваються в світі. Це все України, безумовно, торкнеться. Треба бути до цього готовим, потрібно бути реалістом, але при цьому не рвати волосся, не посипати голову попелом і не кричати про зраду, що це ми самі в усьому винні - і в гальмуванні безвізового режиму, і в інших зовнішніх проблемах. Це не так", - сказала Геращенко.Вона вважає, Україна вистояла ці два важкі роки."У самому цьому факті нашого виживання є щось нереальне, фантастичне. Якщо ми вистояли, якщо нікому ззовні не вдалося реалізувати план знищення України, то це тільки ще раз доводить, що ми вистоїмо. Це буде непросто, але у нас немає іншого шляху, і ми ж не хочемо бути якимось черговим суб'єктом федерації", - зазначила Геращенко.1 січня Геращенко заявила , що йти з окупованого Донбасу росіяни поки не збираються.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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