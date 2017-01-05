Керівництво шкіл звільнили від необхідності подачі е-декларацій
05.01.2017 13:13
Такі зміни передбачені законом про Вищу раду правосуддя, який набрав сьогодні чинності. Ця норма не стосується ректорів і проректорів ВНЗ
Керівництво дитячих садків, шкіл та професійно-технічних навчальних закладів відтепер повністю звільнено від необхідності заповнювати та подавати електронні декларації. Про це йдеться в прикінцевих та перехідних положеннях закону про Вищу раду правосуддя, який набрав сьогодні чинності.
Згідно з новим законодавчим актом, дія розділу VII закону про запобігання корупції не поширюється на посадових осіб закладів, установ і організацій в області соцобслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО і охорони здоров'я (крім керівників установ охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня).
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Від необхідності подачі е-декларацій також звільняються посадові особи закладів освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки (крім президентів НАНУ і національних галузевих академій наук, перших віце-президентів, віце-президентів і головних вчених секретарів НАНУ і галузевих академій наук, інших членів президії НАНУ та президій галузевих академій наук, керівників науково-дослідних інститутів та інших наукових установ), культури і мистецтв.
Не поширюється норма про обов'язкове заповнення е-декларацій також на посадових осіб установ і організацій в сфері відновлення та збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.
1 січня 2017 року в Україні стартувала друга хвиля подачі електронних декларацій, в рамках якої, крім високопоставлених чиновників і народних депутатів, подавати декларації також будуть керівники державних і комунальних підприємств і організацій та їх заступники, керівники структурних підрозділів та ін.
4 січня Нацагентство щодо запобігання корупції направило в НАБУ матеріали щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області в зв'язку з відсутністю її декларації за 2015 рік у Єдиному держреєстрі декларацій.
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Згідно з новим законодавчим актом, дія розділу VII закону про запобігання корупції не поширюється на посадових осіб закладів, установ і організацій в області соцобслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соцзахисту ветеранів війни та учасників АТО і охорони здоров'я (крім керівників установ охорони здоров'я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня).
Читайте також: В Україні вступив в силу закон про Вищу раду правосуддя
Не поширюється норма про обов'язкове заповнення е-декларацій також на посадових осіб установ і організацій в сфері відновлення та збереження національної пам'яті, фізичної культури, спорту, національно-патріотичного виховання.
1 січня 2017 року в Україні стартувала друга хвиля подачі електронних декларацій, в рамках якої, крім високопоставлених чиновників і народних депутатів, подавати декларації також будуть керівники державних і комунальних підприємств і організацій та їх заступники, керівники структурних підрозділів та ін.
4 січня Нацагентство щодо запобігання корупції направило в НАБУ матеріали щодо судді Апеляційного суду Дніпропетровської області в зв'язку з відсутністю її декларації за 2015 рік у Єдиному держреєстрі декларацій.
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