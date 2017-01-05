Керівництво шкіл звільнили від необхідності подачі е-декларацій

Такі зміни передбачені законом про Вищу раду правосуддя, який набрав сьогодні чинності. Ця норма не стосується ректорів і проректорів ВНЗ

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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