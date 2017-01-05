СБУ повідомила останні деталі про обмін українських заручників

Радник глави СБУ зазначив, що cейчас опрацьовуються різні варіанти звільнення українських заручників у ОРДЛО

ДНР і ЛНР - терористичні організації , які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської області України . Обидві організації створені , фінансуються і утримуються Росією , звідки , крім іншого , терористи отримують бойовиків , інструкторів , а також важку техніку , зброю , боєприпаси та паливо .