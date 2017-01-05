СБУ повідомила останні деталі про обмін українських заручників
05.01.2017 13:26
Радник глави СБУ зазначив, що cейчас опрацьовуються різні варіанти звільнення українських заручників у ОРДЛО
Юрій Тандіт (фото - скріншот відео)
Україна пропонує безпрецедентну формулу звільнення українських заручників - 228 на 48 осіб. Про це сьогодні ЛІГА.net повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.
"Ми готові йти навіть на такий безпрецедентний компроміс. Чим він обумовлений? Обумовлений тим, що ми живемо в правовій державі. Якщо ми говоримо про всіх, то ми говоримо, що зараз можемо віддати 228, яких можемо законно передати через певну процедуру. Законну процедуру. Нам кажуть, що готові віддати 48", - сказав тандем.
Він нагадав, що Україна недавно передала в односторонньому порядку 15 чоловік, які були засуджені за ст 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
"Ці всі люди мали відношення до АТО фактично за нашими законами. Це великий знак доброї волі, і ми сподіваємося Росія, яка приймає основні рішення, визначиться і зробить конкретний крок в сторону України", - підкреслив Тандіт.
Радник глави СБУ підкреслив, що в даний час проводяться консультації і зустрічі з метою подальшого визначення кількості українських заручників і місць, де вони можуть перебувати в ОРДЛО.
"Ми зараз опрацьовуємо різні, інші варіанти звільнення заручників. Поки йдуть свята, ми активізували, в тому числі і лінію міжцерковного спілкування. Вчора була важлива зустріч з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. Ми наодинці обговорювали з ним ряд питань, пов'язаних з передачею нам не тільки списків тих людей, місця яких ми можемо дізнатися. Але найголовніше - ми говорили, просили Блаженнішого і далі після звільнення Тараса Колодія надавати нам підтримку і допомогу в справі звільнення заручників", - підкреслив Тандіт.
Він не став уточнювати, хто є в поданих списках.
"Я не можу коментувати списки, посилаючись на закон про персональні дані. Але, повірте, в цьому списку є дуже багато відомих заручників, про яких говорять вже давно. Там є і військові, які зі зброєю в руках захищали цілісність України", - сказав тандем .
За його словами, офіційно українськими заручниками вважаються 110 осіб. "Ми знаємо місця знаходження 58 осіб в ОРДЛО", - додав він.
Тандіт також зазначив, що до зустрічі в Мінську готується українська делегація.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом все-таки з боку Російської Федерації будуть вже дано нам певні не просто знаки, а й конкретні дії. Ми розуміємо, що саме там приймаються ключові рішення, в тому числі і по долі наших заручників", - сказав радник глави СБУ.
29 грудня Україна в односторонньому порядку передала представникам терористичних організацій ДНР і ЛНР 15 прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь в незаконних угрупованнях.
18 грудня повідомлялося, що Колодій звільнений після двох років полону. Бойовики утримували його в Макіївській колонії.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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"Ми готові йти навіть на такий безпрецедентний компроміс. Чим він обумовлений? Обумовлений тим, що ми живемо в правовій державі. Якщо ми говоримо про всіх, то ми говоримо, що зараз можемо віддати 228, яких можемо законно передати через певну процедуру. Законну процедуру. Нам кажуть, що готові віддати 48", - сказав тандем.
Він нагадав, що Україна недавно передала в односторонньому порядку 15 чоловік, які були засуджені за ст 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).
"Ці всі люди мали відношення до АТО фактично за нашими законами. Це великий знак доброї волі, і ми сподіваємося Росія, яка приймає основні рішення, визначиться і зробить конкретний крок в сторону України", - підкреслив Тандіт.
Радник глави СБУ підкреслив, що в даний час проводяться консультації і зустрічі з метою подальшого визначення кількості українських заручників і місць, де вони можуть перебувати в ОРДЛО.
"Ми зараз опрацьовуємо різні, інші варіанти звільнення заручників. Поки йдуть свята, ми активізували, в тому числі і лінію міжцерковного спілкування. Вчора була важлива зустріч з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм. Ми наодинці обговорювали з ним ряд питань, пов'язаних з передачею нам не тільки списків тих людей, місця яких ми можемо дізнатися. Але найголовніше - ми говорили, просили Блаженнішого і далі після звільнення Тараса Колодія надавати нам підтримку і допомогу в справі звільнення заручників", - підкреслив Тандіт.
Він не став уточнювати, хто є в поданих списках.
"Я не можу коментувати списки, посилаючись на закон про персональні дані. Але, повірте, в цьому списку є дуже багато відомих заручників, про яких говорять вже давно. Там є і військові, які зі зброєю в руках захищали цілісність України", - сказав тандем .
За його словами, офіційно українськими заручниками вважаються 110 осіб. "Ми знаємо місця знаходження 58 осіб в ОРДЛО", - додав він.
Тандіт також зазначив, що до зустрічі в Мінську готується українська делегація.
"Ми сподіваємося, що найближчим часом все-таки з боку Російської Федерації будуть вже дано нам певні не просто знаки, а й конкретні дії. Ми розуміємо, що саме там приймаються ключові рішення, в тому числі і по долі наших заручників", - сказав радник глави СБУ.
29 грудня Україна в односторонньому порядку передала представникам терористичних організацій ДНР і ЛНР 15 прихильників сепаратистів, раніше затриманих за участь в незаконних угрупованнях.
18 грудня повідомлялося, що Колодій звільнений після двох років полону. Бойовики утримували його в Макіївській колонії.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частина Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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