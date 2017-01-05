Генштаб: Випускників військових кафедр призвуть в ЗСУ
05.01.2017 17:22
"Офіцери-строковики" служитимуть, в тому числі, в зоні АТО. Призивати в армію будуть тих, хто закінчив військову кафедру, але не служив ні дня
В Україні в 2017 році будуть призивати на військову службу офіцерів запасу, які закінчили військові кафедри вищих навчальних закладів і раніше не служили. Про це в ефірі радіо Армія FM заявив заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ Марк Андрусяк.
За його словами, офіцери запасу будуть нести службу, зокрема, і в зоні АТО, проте після відповідної підготовки.
"Ми плануємо в цьому році провести такий призов офіцерів на військову службу. Такий вид служби називається "військова служба за призовом осіб офіцерського складу", - сказав Андрусяк і додав, що термін служби складе 18 місяців. У відношенні таких призовників діятимуть норми про збереження за ними робочого місця і зарплати.
"Ми плануємо проводити заклик офіцерів запасу щоквартально. Приблизно перший набір буде в лютому-місяці", - зазначив Андрусяк.
У коментарі ЛІГА.net начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що в 2017 році планується закликати близько 4 тисяч офіцерів запасу. Під заклик підпадають особи до 43 років, які раніше не проходили військову службу.
2 листопада 2016 року начальник Генштабу Віктор Муженко повідомив про завершення демобілізації військовослужбовців шостої хвилі мобілізації.
Президент України Петро Порошенко зазначив, що тепер в зоні АТО на передовій залишаються тільки військові-контрактники і добровольці.
За його словами, офіцери запасу будуть нести службу, зокрема, і в зоні АТО, проте після відповідної підготовки.
"Ми плануємо в цьому році провести такий призов офіцерів на військову службу. Такий вид служби називається "військова служба за призовом осіб офіцерського складу", - сказав Андрусяк і додав, що термін служби складе 18 місяців. У відношенні таких призовників діятимуть норми про збереження за ними робочого місця і зарплати.
Читайте також: Після демобілізації в АТО будуть тільки контрактники - ПолторакЯк зазначив чиновник, закликаючи на службу "офіцерів-строковиків", Генштаб має намір укомплектувати таким чином первинні офіцерські посади. Також військове командування очікує, що частина офіцерів, які пройшли службу, згодом укладуть контракти з ЗСУ.
"Ми плануємо проводити заклик офіцерів запасу щоквартально. Приблизно перший набір буде в лютому-місяці", - зазначив Андрусяк.
У коментарі ЛІГА.net начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов зазначив, що в 2017 році планується закликати близько 4 тисяч офіцерів запасу. Під заклик підпадають особи до 43 років, які раніше не проходили військову службу.
2 листопада 2016 року начальник Генштабу Віктор Муженко повідомив про завершення демобілізації військовослужбовців шостої хвилі мобілізації.
Президент України Петро Порошенко зазначив, що тепер в зоні АТО на передовій залишаються тільки військові-контрактники і добровольці.
Читайте також: Стала відома загальна кількість контрактників ЗСУ за 2016-й рік
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