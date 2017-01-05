Генштаб: Випускників військових кафедр призвуть в ЗСУ

"Офіцери-строковики" служитимуть, в тому числі, в зоні АТО. Призивати в армію будуть тих, хто закінчив військову кафедру, але не служив ні дня

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+