Справу Єфремова розглядатиме Старобільський районний суд

Сьогодні Луганський апеляційний суд ухвалив рішення про місце розгляду кримінального провадження проти екс-глави фракції Партії регіонів

Олександр Єфремов





Адвокати Єфремова сказали, що будуть наполягати на перенесенні суду в Київ, оскільки там знаходиться орган досудового розслідування.



4 січня



30 липня 2016 року Єфремов був повторно



Читайте також: ГПУ оприлюднила список інкримінованих Єфремову злочинів Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси. Кримінальне провадження проти екс-глави фракції Партія регіонів Олександра Єфремова розглядатиме Старобільський районний суд Луганської області. Таке рішення прийняв сьогодні Луганський апеляційний суд, який розглянув питання про територіальну підсудність кримінального провадження проти Єфремова, передає кореспондент ЛІГА.net Адвокати Єфремова сказали, що будуть наполягати на перенесенні суду в Київ, оскільки там знаходиться орган досудового розслідування.4 січня повідомлялося , що обвинувальний акт за підозрою у низці злочинів проти Єфремова спрямований до суду.30 липня 2016 року Єфремов був повторно затриманий в аеропорту Бориспіль. 1 серпня минулого року суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Після цього суд вже двічі продовжив арешт Єфремову.

ЛIГАБiзнесIнформ

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