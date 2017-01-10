СБУ: Дії Савченко загрожують життю українських заручників

У списках Савченко - зниклі безвісти і загиблі. Але є і заручники. В СБУ кажуть, що публікація списків - пряма загроза життю цих людей

Опубліковані народним депутатом Надією Савченко списки українських заручників некоректні, в них містяться застарілі дані. Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, в списках є зниклі безвісти і загиблі. Через публікації життю українців які знаходяться в заручниках може загрожувати небезпека.

"Є в цих списках хлопці, які до сих пір ще перебувають у місцевих польових командирів. Публікація подібних списків - пряма загроза життю цих хлопців. У всіх наших заручників є близькі. Ці дані можуть бути прямим джерелом наживи шахраїв, які можуть вийти з персональних даних на рідних. В цих списках є десятки наших воїнів, які входять в списки безвісти зниклих. Крім цього в списках є загиблі хлопці ", - сказав Тандіт.

Сьогодні Савченко опублікувала списки українських заручників.

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