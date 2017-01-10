USD:  27.27  27.98   EUR:  28.56  29.70  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

СБУ: Дії Савченко загрожують життю українських заручників

10.01.2017 18:07
У списках Савченко - зниклі безвісти і загиблі. Але є і заручники. В СБУ кажуть, що публікація списків - пряма загроза життю цих людей
СБУ: Дії Савченко загрожують життю українських заручників
Юрій Тандіт

Опубліковані народним депутатом Надією Савченко списки українських заручників некоректні, в них містяться застарілі дані. Про це в ефірі 5 каналу повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт.

За його словами, в списках є зниклі безвісти і загиблі. Через публікації життю українців які знаходяться в заручниках може загрожувати небезпека.

"Є в цих списках хлопці, які до сих пір ще перебувають у місцевих польових командирів. Публікація подібних списків - пряма загроза життю цих хлопців. У всіх наших заручників є близькі. Ці дані можуть бути прямим джерелом наживи шахраїв, які можуть вийти з персональних даних на рідних. В цих списках є десятки наших воїнів, які входять в списки безвісти зниклих. Крім цього в списках є загиблі хлопці ", - сказав Тандіт.

Сьогодні Савченко опублікувала списки українських заручників.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в TwitterFacebookВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
Гибель империи
 