Кременецький: Російські офіцери в ОБСЄ - співробітники ГРУ чи ФСБ
11.01.2017 13:46
В ОБСЄ з 652 спостерігачів 39 осіб - це росіяни, сказав керівник українського боку СЦКК
Борис Кременецький (фото - скріншот відео)
Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню Борис Кременецький заявив, що російські офіцери в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ - це кадрові співробітники ГРУ або ФСБ. Про це він сказав в інтерв'ю Українській правді.
"Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ - це кадрові співробітники або ГРУ,або ФСБ. Іншого там просто бути не може. Але вони - члени місії, тому користуються всіма привілеями і авторитетом, яким користуються спостерігачі ОБСЄ, незалежно від національності" , - сказав Кременецький.
За його словами, в ОБСЄ з 652 спостерігачів 39 осіб - це росіяни.
"Є дуже багато колишніх офіцерів з інших країн, які свого часу навчалися в радянських військових закладах. Але якщо ми помічаємо якогось спостерігача за підозрілими справами, ми про це інформуємо", - зазначив Кременецький.
Він додав, що були такі випадки, коли деякі спостерігачі просто залишали місію і їхали додому.
Кременецький підкреслив, що для ОБСЄ дуже важливе питання - безпека їх співробітників.
"Будь-яка європейська країна забере своїх спостерігачів, якщо, не дай Бог, щось трапиться з якимось європейцем з місії. Якщо трапиться щось з російськими, то нічого не відбудеться, вони не цінують людське життя", - сказав Кременецький.
12 грудня повідомлялося, що недалеко від Маріуполя ОБСЄ побачила російських військових.
"Я впевнений, що будь-які російські офіцери в місії ОБСЄ - це кадрові співробітники або ГРУ,або ФСБ. Іншого там просто бути не може. Але вони - члени місії, тому користуються всіма привілеями і авторитетом, яким користуються спостерігачі ОБСЄ, незалежно від національності" , - сказав Кременецький.
За його словами, в ОБСЄ з 652 спостерігачів 39 осіб - це росіяни.
"Є дуже багато колишніх офіцерів з інших країн, які свого часу навчалися в радянських військових закладах. Але якщо ми помічаємо якогось спостерігача за підозрілими справами, ми про це інформуємо", - зазначив Кременецький.
Він додав, що були такі випадки, коли деякі спостерігачі просто залишали місію і їхали додому.
Кременецький підкреслив, що для ОБСЄ дуже важливе питання - безпека їх співробітників.
"Будь-яка європейська країна забере своїх спостерігачів, якщо, не дай Бог, щось трапиться з якимось європейцем з місії. Якщо трапиться щось з російськими, то нічого не відбудеться, вони не цінують людське життя", - сказав Кременецький.
12 грудня повідомлялося, що недалеко від Маріуполя ОБСЄ побачила російських військових.
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